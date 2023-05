Zwei Kunstpreisträgerinnen schaffen ihre eigenen Utopien

Plus Gleich zwei Künstlerinnen wurden im Jahr 2022 mit dem Kunstpreis des Landkreises Augsburg ausgezeichnet. In Oberschönenfeld ist ihnen nun eine Ausstellung gewidmet.

Die beiden Künstlerinnen Andrea Sandner und Erika Kassnel-Henneberg gehen mit ihrer Kunst sehr unterschiedliche Wege. Beide erhielten im Jahr 2022 den Kunstpreis des Landkreises Augsburg im Bereich "Bildende Kunst". Ein Bestandteil der Auszeichnung ist eine Ausstellung in der Schwäbischen Galerie des Museums Oberschönenfeld unter dem Motto "Am Horizont Utopia". Doch unterm Strich sind es sogar zwei Ausstellungen geworden.

Seit 1989 vergibt der Landreis Augsburg jährlich einen Kunstpreis in den wechselnden Kategorien Musik, darstellende Kunst, Belletristik sowie bildende Kunst in den Bereichen zwei- oder dreidimensional. Die Konzept- und Videokünstlerin Erika Kassnel-Henneberg und die Malerin Andrea Sandner überzeugten die Jury mit ihren komplett differierenden Darstellungsweisen gleichermaßen. "Bei der Vorbereitung wurde uns klar, dass es wegen dieser unterschiedlichen Ansätze besser ist, jeder der beiden Künstlerinnen eine eigene Ausstellung zu widmen", erklärt Gudrun Szczepanek, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Schwäbischen Galerie Oberschönenfeld.