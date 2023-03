Das Repair-Café in Ottmarshausen gibt kaputten Geräten eine zweite Chance

Im Repair-Café in Ottmarshausen werden kaputte Elektrogeräte untersucht. Mithilfe ihrer Erfahrung wollen zwei Kenner Defektes wieder zum Laufen bringen.

Heinz Dollmann aus Ottmarshausen ist gelernter Elektrotechniker. Zusammen mit dem Elektroinstallateur Andreas Berchtenbreiter aus Augsburg will er versuchen, im Zuge der Neusässer Klimawoche Elektrogeräte zu reparieren. Die Kellerwerkstatt der Familie Ziegler und Dollmann wurde dazu an einem Mittwochabend zum "Repair-Café": Besucherinnen und Besucher konnten kaputte Geräte zur Reparatur auf Spendenbasis vorbeibringen. Das Ziel: Geld sparen, und zeitgleich Elektroschrott vermeiden.

"Ich versuche, alles immer erst mal selbst zu reparieren", sagt Fred Haumann aus Neusäß. "Nur mit Elektroartikeln und Autos, da kenn' ich mich nicht aus." Zwei Radios hat Haumann mitgebracht, ein klassisches und ein Internetradio. Ins Fachgeschäft ist er damit bisher nicht gegangen. Wegschmeißen wollte er die Geräte aber auch nicht. In der Zeitung hatte er dann vom Repair-Café gelesen, und die Gelegenheit zur kostenlosen Reparatur genutzt.

Erstes Radio im Repair-Café ist ein hoffnungsloser Patient

Haumanns erstes Radio entpuppt sich schnell als hoffnungsloser Patient. Das Internetradio hingegen lässt sich öffnen. Dollmann studiert die Einzelteile, die "Hardware" des Radios. Das Problem scheint aber ein technischeres: "Wenn es um die Software geht, kommen wir an unsere Grenzen", sagt Dollmann. Bei neueren Geräten sei eine handwerkliche Reparatur deshalb oft nicht möglich. Die Radios können nicht gerettet werden. "So etwas ärgert mich dann immer selber", gibt er zu.

Heinz Dollmann (rechts) versucht den Defekt in Lothar Riedels (links) DVD-Spieler zu finden. Foto: Marcus Merk

Als Nächstes ist Lothar Riedels DVD-Spieler an der Reihe. "Das war echt mal ein gutes Ding", meint der Aystetter. Sein Sohn habe sich auch schon an der Reparatur versucht, war aber gescheitert. Dollmann macht den DVD-Spieler auf und enthüllt ein farbiges Knöpfemeer. "Was in so einem Gerät alles drin ist", staunt Riedel. Nach einigen Minuten diagnostiziert Dollmann einen fehlenden Riemen. Muss jetzt ein aufwendiges Ersatzteil her?

Zur Not tut's auch mal ein Küchengummi

Die Lösung ist einfacher: Ein Küchengummi soll helfen. "Ich hebe auch alles für solche Zwecke auf", lacht Dollmann. "Alle Gummis, zum Beispiel auch von Lauchzwiebeln." Ob der Gummi jetzt auf Dauer hält, ist aber fraglich. Laut Dollmann gehen die Gummis kaputt, weil sie altern und dann der Kunststoff bricht. Das könnte durchaus wieder passieren. Lothar Riedel ist aber motiviert, die nächste Reparatur selbst anzugehen: "Falls es wieder bricht, weiß ich jetzt, was ich tun muss. Haben Sie vielleicht noch so einen kleinen Gummi?"

Währenddessen versucht Andreas Berchtenbreiter, das Ladegerät für Autobatterien von Dietmar Rindle aus Diedorf zu reparieren. Rindle hatte in der Zeitung von der kostenlosen Aktion erfahren. "Selbst habe ich es nicht probiert. Ich wollte auch keinen Stromschlag kriegen!" Berchtenbreiter schraubt das Ladegerät auf. Es scheint ein Problem mit dem Durchgang vom Kabel zu geben. Die genaue Ursache ist aber mit der Probe-Autobatterie vor Ort nicht festzustellen: Die Spannungsmessung ist fehlerhaft. Berchtenbreiter hat aber noch eine Idee für Rindle: Zu Hause an das Ladegerät eine andere, ältere Batterie anklemmen. Das könnte das Problem lösen.

Andreas Berchtenbreiter (rechts) will Dietmar Rindles (links) Ladegerät wieder zum Laufen bringen. Foto: Marcus Merk

Beim CD-Player von Brigitte Binswanger ist der Zugang zum CD-Fach defekt. Eine Reparatur beim Händler kostet 50 Euro. Das ist ihr als Rentnerin zu teuer. "Ich gehöre zu der Generation, da schmeißt man nicht gleich alles weg. Es muss ja nicht alles neu sein." Sie kaufe deshalb auch oft Kleidung, Vasen oder Krüge im Sozialkaufhaus. Kaputte Dinge reparieren zu lassen, sei heutzutage schwer. "Im Fachgeschäft schicken sie mich weg oder sagen bei älteren Geräten gleich, ich soll es wegschmeißen", sagt sie. Inzwischen hat Berchtenbreiter den Laserknopf des CD-Players mit einem Spezialreiniger sauber gemacht. Ein voller Erfolg: Der CD-Player springt an und ein Schlagerlied erfüllt die Kellerwerkstatt. Der Laserknopf ist aber sehr locker, weshalb die Reparatur nicht von Dauer ist. Kurze Zeit später geht der Player wieder aus.

Brigitte Binswanger (rechts) hofft, dass Andreas Berchtenbreiter (links) ihrem "Patienten helfen kann". Foto: Marcus Merk

Eine Lampe, ein Wäschetrockner, eine Waschmaschine – Dollmann und Berchtenbreiter reparieren weiter. "Ich mache es gern – und ich bin geizig", sagt Dollmann und lacht. Beide warnen aber vor Selbstversuchen, wenn es um Elektrogeräte geht. Da die Geräte unter Spannung stehen, könne man sich durchaus verletzen. Da sollte dann doch immer besser ein Experte zurate gezogen werden.