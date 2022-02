Bahnausbau: Rommelsrieder Bürgerinitiative will violette Trasse verhindern

Plus Im Ringen um den Bahnausbau zwischen Ulm und Augsburg hat sich jetzt auch in Rommelsried eine Bürgerinitiative gegründet. Welche Sorgen die Initiatoren umtreiben.

"Widerstand Violett" heißt die Bürgerinitiative, die vor Kurzem im Kutzenhausener Ortsteil Rommelsried gegründet wurde. Das Ziel steht fest: Vor den Toren des beschaulichen Dorfes sollen keine Hochgeschwindigkeitszüge vorbeirauschen. Die Planer der Bahn, die derzeit vier Trassen untersuchen, auf denen die Züge in maximal 26 Minuten von Ulm nach Augsburg fahren, können das aber nicht ausschließen. Denn eine der vier Varianten, die auf den Plänen violett gekennzeichnet ist, könnte an Rommelsried vorbeigehen - und dort ihre Spuren hinterlassen.