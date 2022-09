Polizei spürt flüchtigen Täter mit Drohne im Sonnenblumenfeld bei Schäfstoss auf

Ein polnischer Paketfahrer versucht zwischen Horgau und Biburg einer Verkehrskontrolle zu entkommen. Seine Flucht in ein Sonnenblumenfeld misslingt jedoch.

Einen spektakulären Polizeieinsatz hat es am Montag in der Nacht auf Dienstag zwischen Horgau und Biburg gegeben. Mehrere Kräfte umstellten dabei auf Höhe Schäfstoss ein Sonnenblumenfeld und suchten per Drohne nach einem Flüchtigen.

Auslöser der groß angelegten Suche war eine Verkehrskontrolle der Polizei um kurz vor Mitternacht auf der Staatsstraße zwischen Horgau und Biburg auf Höhe Schäfstoss. Als die Beamten gerade ihre Arbeit einstellen wollten, bemerkten sie einen Kleintransporter, dessen Fahrer bei ihrem Anblick langsamer fuhr, stoppte und dann nach Schäfstoss abbog. Aufgrund des auffälligen Verhaltens wendete die Streife sofort, um den Fahrer des Kleintransporters ebenfalls zu kontrollieren. Dabei versuchten die Beamten in der zum Weiler Schäfstoss führenden Straße den Unbekannten mit Anhaltesignalen zu stoppen. Der Fahrer gab jedoch Gas und fuhr zurück auf die Staatsstraße in Richtung Biburg. Dort hielt er nach wenigen Metern an, sprang aus seinem Fahrzeug und rannte nach rechts in ein Sonnenblumenfeld.

Flucht vor Verkehrskontrolle: Drohne leuchtet die Fundstelle aus

Den Beifahrer konnte ein Beamter der Streife jedoch festhalten und fixieren. Zu Fuß nahmen gleichzeitig seine Kollegen die Verfolgung des anderen Mannes auf. Weitere Streifen kamen zur Unterstützung dazu und umstellten das Sonnenblumenfeld. Ein Drohnenpilot der Polizei entdeckte gegen 0.18 Uhr schließlich den Flüchtigen. Er leuchtete die Fundstelle per Drohne aus und und lotste so die Polizisten zu dem Fahrer.

Bei dem Mann handelte es sich laut Polizei um einen 22-jährigen polnischen Paketfahrer, der offensichtlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Die Suche mit einem Polizeihund nach verdächtigen Gegenständen auf dem Feld ergab jedoch kein Ergebnis. Fahrer und Beifahrer wurden nach der Festnahme zur weiteren Abklärung auf die Dienststelle nach Zusmarshausen gefahren. Der 22-Jährige musste sich zudem einer Blutentnahme unterziehen.