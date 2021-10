Ein Trio geht auf Aufstiegskurs

Plus Spitzenreiter Langweid mit 7:0 Kantersieg. Biberbach und Erlingen siegen

Der FC Langweid marschiert in der Fußball-A-Klasse-Nordwest vorneweg. Gegen den TSV Herbertshofen siegte der FCL mit 7:0. Auch die Verfolger SC Biberbach und SV Erlingen waren siegreich – der SCB mit 2:0 gegen den CSC Batzenhofen/Hirblingen, der SVE mit einem 6:0 über Nordendorf.