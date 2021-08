Schaulaufen ehemaliger Bezirks- und Landesliga-Akteure

Warum zwei Mannschaften durch ihre Zugänge für ganz besondere Ambitionen sorgen

Eine Reihe von Vereinen in der Fußball-A-Klasse Nordwest haben sich opulent verstärkt und streben den Aufstieg an. Vor allem beim SV Gablingen und SV Erlingen waren zahlreiche ehemalige Landesliga- und Bezirksliga-Kicker zu sehen sein, so dass man wohl einen Zweikampf dieser beiden Teams erwarten kann. Auch der letztjährige Zweite FC Langweid will wieder mitmischen.

Nachfolgend alle Zu- und Abgänge auf einen Blick:

Trainer: Jürgen Fuchs. - Zugänge: Andreas Schmidt ( TSV Diedorf), Florian Reinl, Michael Brem, Philipp Himmelreich (alle JFG Mittlere Schmutter). - Abgänge: Muammer Aldemir (FC Haunstetten II), Behar Murseli ( TSV Neusäß II)

Trainer: Gottlieb Stöckle. - Zugänge: Michael Weißhaupt (TSV Lützelburg II). - Abgänge: keine

Trainer: Christian Ullmann. - Zugänge: Christian Ullmann (TSV Lützelburg), Manuel Straub (reaktiviert), Nikolaos Georgantonis, Florian Diesenbacher, Benjamin Sauer (eigene Jugend), Norbert Müller (FC Igenhausen), Adrian Hyra (inaktiv, zuletzt FC Donauwörth), Tomislav Lucic (BC Aichach). - Abgänge: Andreas Thoma, Sebastian Dehm (beide FSV Wehringen)

Trainer: Johannes Schlumberger. - Zugänge: Paul Kinlinger (VfL Westendorf), Marc André Bobinger (TSV Schwaben Augsburg II). - Abgänge: Felix Wüst (TSV Binswangen)

Trainer: Julian Henkel. - Zugänge: André Zupur (FC Horgau). - Abgänge: keine.

Trainer: Stefan Wolf. - Zugänge: Fabian Wolf ( TSV Meitingen), Jan Blochum (SV Ehingen/Ortlfingen), Samuel Jung (TSV Gersthofen), Manuel Schuster ( SV Thierhaupten). - Abgänge: keine

Trainer: Stefan Bergmeir. - Zugänge: Ricardo Thiel (SV Thierhaupten), Dennis Klocker (TSV Rehling), Stefan Schnurrer (SV Cosmos Aystetten), Marco Baur (TSV Täfertingen). - Abgänge: keine

Trainer: Manuel Schmid, Simon Blochum. - Zugänge: keine. - Abgänge: Markus Dietrich (TSV Diedorf II)

Trainer: Erhan Yalcin. – Zugänge: Wladislaw Baumann (TG Viktoria Augsburg II), Erhan Yalcin (TSV Meitingen II), Tomy Wendtner (DJK Gebenhofen-Anwalting), Patrick Qorolli (TSV Herbertshofen), Florian Huber (SV Thierhaupten II), Jannik Karpinski, David Fleßner, Finn Steen (alle JFG Lech-Schmutter). - Abgänge: Christian Birthelmer (SV Ehingen/Ortlfingen), Thomas Chirila (Karriereende), Peter Maag (VfL Westendorf)

Trainer: Michael Geib. - Zugänge: keine. - Abgänge: Filip Kornmann (TSV Oettingen II), Marcel Schimmer (SV Gablingen II)

Trainer: Markus Nowak, Bastian Stefanovic. - Zugänge: Bastian Stefanovic (SV Münster), Nico Paiella, Yannick Ruinat, Florian Sentpaul, Jacob Wünsch (alle TSV Meitingen II). - Abgänge: Patrick Qorolli (SV Nordendorf), Sebastian Mayer (pausiert), Muhammad Aldery (TSV Ellgau)

Trainer: Dominik Steinle. - Zugänge: keine. - Abgänge: Stefan Kirchberger (SSV Neumünster)

Trainer: Dietmar Fuhrmann. - Zugänge: Peter Maag (SV Nordendorf), Nick Dollinger (JFG Lech-Schmutter), Nick Netzel (TSV Meitingen II), Stefan Pleyer (SV Münster). - Abgänge: Maximilian Storzer (pausiert), Paul Kinlinger (SC Biberbach) . (oli)