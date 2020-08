vor 35 Min.

Auch ohne Zuschauer sehenswert

Horgauer Turnier wird diesmal an zwei Wochenenden ausgetragen

Um den Corona-Beschränkungen gerecht zu werden, wurde das diesjährige Reitturnier des Reit- und Fahrvereins Horgau mit einer Sondergenehmigung auf zwei Wochenenden verteilt. Das erste war der großen Tour für die Profis und den Nachwuchspferden vorenthalten, das zweite beinhaltete die kleine und mittlere Tour. Die Reiter verhielten sich während der vier Turniertage vorbildlich, sodass es von behördlicher Seite keine Beanstandungen gab.

Für die Gestaltung der schweren, aber fairen Springbahnen waren Manfred Herzog am ersten und Hausherr Dieter Winterhalder am zweiten Wochenende zuständig. Es wurde toller Sport gezeigt, die Sanitäter waren so gut wie arbeitslos.

Der große Sieger des ersten Wochenendes war der Babenhausener Edwin Schmuck, der sich durch den Sieg im Hauptspringen – einem M-Springen** mit Stechen – zusätzlich zum Geldpreis ein tolles Hindernis sichern konnte. (AL)

Springpferdeprfg. Kl. A*: 1. Abt. Richard Grohm auf Villinosa, RV Hofhegnenberg, 2. Abt. Hanna Borst auf Sid 54, RV Jettingen

Springpferdeprfg. Kl. A**: 1. Abt. Edwin Schmuck auf Cherry Lady, RFZV Babenhausen, 2. Abt. Werner Ehinger auf Quick Step, RFC St.G. Lützelburg

1. Abt. Patrick Afflerbach auf Zara, RV Königsbrunn-Fohlenhof

Springpferdeprfg. Kl. L: Edwin Schmuck auf Cherry Lady, RFZV Babenhausen

Stilspringprfg. Kl. A*: 1. Abt. Theresa Albrecht auf Air Force One, RFC St.G. Lützelburg, 7. Rosalie Kienberger auf Calano, RFV Horgau. 2. Abt. Carolin Hanika auf Chekandina, RFV Jettingen, 3. Abt. Carlotta

Reisacher auf Moses, RFV Memmingen

Springprfg. Kl. M*: Samanta Laack auf Chaccinue, RFV Laupheim

Springprfg. Kl. M* und Finale: Edwin Schmuck auf Jenna the Sequel, RFZV Babenhausen

Stilspring-WB: 1. Anouk Walter auf Anca, RFV Weißenhorn, 5. Stefanie Gumpp auf Raja, RFV Horgau

Springprfg. Kl. A* 1. Abt. 1. Silke Dasch auf For the Body, PSF Munderkingen, 2. Jakob Geis auf Lavinia, RFV Horgau, 2. Abt. 1. Manuela Kiefer auf Steelhammer, RV Ulm-Gögglingen, 4. Verena Hutner auf Colynth, RFV Horgau, 3. Abt. 1. Iris Nägele auf Campari, RFC Markt Erkheim

Stilspringprfg. Kl. A**: 1. Abt. Nicole Willaschek auf Finesse, Pffrd. Reiterhof Laurent, 2. Abt. Katja Königsperger auf Camino, Schweiganger, 3. Abt. Theresa Albrecht auf Fausta, RFC St.G. Lützelburg

Springprfg. Kl. A** Finale: 1. Abt. Silke Dasch auf For the Body, PSF Munderkingen, 2. Abt. Lena Zimmerer auf Acona, RV Augsburg-West, 4. Andrea Weber auf Dione, RFV Horgau

Springpfg. Kl. L: 1. Abt Edwin Schmuck auf Chilly Milly, RFZV Babenhausen, 5. Laura Tammi auf Cornetto, RFV Horgau, 2. Abt. Guillaume Henlin auf Camira, RFV Altusried

Springprfg. Kl. L: 1. Abt. Patricia Gleißner auf Calino de Primo, RA München, 2. Abt. Julia Remmele auf Riviera, RTG Offingen

Springprfg. Kl. M* Finale: Michael Bogenhauser auf Las Vegas, RFV Fischach

Springpfg. Kl. L mit Joker: 1. Abt. Michael Bogenhauser auf Ryella, RFV Fischach, 2. Abt. Julia Remmele auf Fabel, RTG Offingen

Pony-Führzügelkl.: 1. Amelia Hanke auf Don Camillo, 2. Emma-Marie Gutmeyr auf Primadonna, 3. Isabel Gessler auf Malwa, 4. Katharina Burghard auf Eleven und Sarah Gessler auf Ronny (alle RFV Horgau).

