00:01 Uhr

Batzenhofens geschlagene Sieger

Am Boden zerstört waren Batzenhofens Spieler: Trotz eines klaren 3:0-Heimsiegs im letzten Spiel verpassten sie den Aufstieg in der B-Klasse Nordwest denkbar knapp.

Ein klarer Heimsieg ist im Fernduell um den zweiten Aufstiegsplatz zu wenig. Den sichern sich die Anhauser dank eines Auswärtserfolgs beim Meister

Herzschlagfinale im Duell um den zweiten Aufstiegsplatz: Bis acht Minuten vor dem Ende hatte den der CSC Batzenhofen-Hirblingen inne. Doch dann traf Anhausen II in Wörleschwang und die Batzenhofer mitten ins Herz.

(0:3). Mit einem Treffer zu Beginn durch Stefan Böck (3.), einem in der Mitte von Daniel Faust (29.) und einem am Ende der ersten Halbzeit durch Stephan Dopfer (44.) machten die Gäste nach nur einer Spielhälfte den Sieg klar. Der Anschlusstreffer von Pitawat Wattanaratsameesukku (62.) in Hälfte zwei wurde wenige Minuten später wieder mit einem Treffer von Rene Reith (68.) beantwortet. – Zuschauer 40. (AL)

(0:0). Mit einem ungefährdeten Heimsieg hat sich Thierhauptens Reserve aus der Saison verabschiedet. Ein Doppelpack von Lukas Weixler (55./82.) und ein Tor von Patrick Koroll (75.) sorgten für das 3:0-Endergebnis. – Zuschauer 50.

(4:1). Ein kleines Torfestival veranstaltete Diedorfs Reserve allen voran durch Johannes Kuegle, der fünfmal in die Maschen traf (38./40./52./67./90.). Noch zweimal in die Torschützenliste trug sich Tobias Mahler (20./23.) ein, und einen Treffer trug Tobias Endress (60.) bei. Die Ehrentreffer für die Gäste machten Christian Gruschka (27.) und Rainer Mueller (59./83.). – Zuschauer 75.

(0:0). Mit einem Doppelpack konnte Fuad Mohamed Hussein (51./57.) die Partie für die Gäste aus Ellgau entscheiden.

(0:0). Im Fernduell um den zweiten Aufstiegsplatz trat Anhausens Reserve beim Meister Wörleschwang an. Dieser ging auch kurz nach dem Wiederanpfiff standesgemäß mit 1:0 durch Johannes Hegele (47.) in Führung. Aber mit Treffern von Nils Schwemmer (64.) und Julian Hoffmann (82.) gelang den Gästen aus Anhausen der Sieg und somit der ganz knappe Aufstieg mit einem Punkt Vorsprung auf den CSC Batzenhofen-Hirblingen.

(1:0). Das Ergebnis im eigenen Spiel passte für den CSC im Fernduell um den Aufstiegsplatz. Beim 3:0 vor großer heimischer Kulisse ließ die Heimelf zunächst einmal gar nichts anbrennen. Die Tore für die Gastgeber schossen Leonhard Neumann (13.). Leon Schuster (49.) und Jürgen Kling (72.). Aber der eigene Sieg reichte nicht zum zweiten Tabellenplatz durch die Niederlage des Meisters im Heimspiel gegen Anhausens Reserve. – Zuschauer 250.

