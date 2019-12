vor 36 Min.

Das letzte Aufgebot wehrt sich bis zuletzt

Vor voll besetzter Tribüne lieferte das letzte Aufgebot der BG Leitershofen/Stadtbergen dem MTSV Schwabing einen erbitterten Kampf. Am Ende aber zogen Charly Brown (am Ball) und Marc Kaufeld (Nummer 13) den Kürzeren.

Am Ende gehen der dezimierten Truppe der BG Leitershofen/Stadtbergen die Körner aus. Der Bachelor begeistert die Frauen

Von Oliver Reiser

Obwohl sich die Basketballer der BG Leitershofen/Stadtbergen mit einer 67:75-Niederlage aus diesem Jahrzehnt verabschiedet haben, dürften die über 700 Zuschauer in der Stadtberger Sporthalle ihr Kommen nicht bereut haben. Die mit dem allerletzten Aufgebot angetreten Kangaroos leisteten den seit sechs Spielen siegreichen Youngsters des MTSV Schwabing erbitterten Widerstand und mussten sich erst in der Schlussphase eines dramatischen und hektischen Spieles geschlagen geben, als dem verbliebenen Häuflein der Aufrechten die Körner ausgingen. Durch diese erneute Heimniederlage ist die BG ins Mittelfeld der 1. Regionalliga Südost zurückgefallen.

Mit Bernhard Benke (Auslandsaufenthalt), Nedim Hadzovic und Milan Tesic (beide verletzt) fehlte die komplette Garde der langen Kerls. Dazu musste kurzfristig der zuletzt starke Nino Tomic (Bänderverletzung) passen. Max Uhlich bekämpfte seine Rückenbeschwerden mit Schmerzmitteln und biss auf die Zähne. Das Trainergespann Emanuel Richter und Andy Moser nominierte dafür Marc Kaufeld, Uros Vucevic, Leon Ritschel und Epi Lawson aus der zweiten Mannschaft.

Doch diese Nottruppe wollte nicht klein beigeben, legte stark los (10:5/14:11) und ging mit einer 18:17-Führung aus dem ersten Viertel. Zu Beginn der zweiten zehn Minuten folgte die stärkste Phase der Kangaroos. Spektakuläre Punkte von Jonas Sauer, zwei Dreier des nun eingewechselten Spielertrainers Emanuel Richter und die Tatsache, dass Kapitän Dominik Veney wie ein Staubsauger unter dem Korb alles weggrabschte, führten mit einem 10:0-Run zu einem 32:20-Vorsprung und einem 38:28-Halbzeitstand.

Abteilungsleiter Andres Santiago zeigte sich trotzdem skeptisch: „Das Ding ist noch nicht durch. Schwabing hat in der ersten Halbzeit ganz schlecht getroffen. Und ob wir mit dem letzten Aufgebot dieses Tempo halten können?“, meinte er in der Pause, als Andrej Mangold gegen fünf Zuschauer zum Shoot-out antrat. Der 32-jährige ehemalige Basketball-Profi und Nationalspieler ist der aktuelle Bachelor, einer Flirt-Show bei RTL. Santiago gehört nicht zu dieser Zielgruppe und betrachtete das Treiben um den Stargast eher zurückhaltend. Er findet es jedoch großartig, was der neue Kangaroos-Geschäftsführer Tom Oertel hier auf die Beine gestellt hat.

„Ist man ein Star, wenn man Bachelor war?“, fragte auch eine Userin im Netz. Die Nachfrage nach Selfies und Autogrammen beantworteten diese Frage mit „ja“. Andrej Mangold, mit schwarzer Hose und schwarzem Pullover eher unauffällig gekleidet, präsentierte sich sehr sympathisch und kam vor allem bei den Frauen zwischen fünf und 50 gut an. Nicht zuletzt bei Dominik Veneys kleiner Tochter Maylin, die er liebevoll tröste, als ihr ein Basketball auf den Kopf gefallen war. „Er war nie der beste Werfer oder der beste Techniker, aber immer ein knallharter Kämpfer. Ein Spieler, wie man ihn immer gerne in seiner Mannschaft hätte“, so Kangaroos-Urgestein Stefan Goschenhofer über den Ex-Nationalspieler.

Nach Rudelbildung war das Spiel Minuten lang unterbrochen

Zurück zum Spiel, das nun richtig hektisch werden sollte. Nach einem Kopfstoß gegen Emanuel Richter kam es zu Rudelbildung und Handgemenge auf dem Parkett. Nach minutenlanger Unterbrechung, in der die Schiedsrichter beide Mannschaften vom Feld schickten, wurden der Verursacher Tristan da Silva (Schwabing) und Charly Brown (Kangaroos) disqualifiziert. Zudem gab es ein technisches Foul gegen die Leitershofer Bank, weil Co-Trainer Andy Moser aufs Spielfeld gelaufen war. Von nun an kochten die Emotionen hoch, es wurde förmlich um jeden Ball gerungen. Das Publikum riss es förmlich von den Sitzen. „So einen heißen Tanz hatte ich nicht erwartet“, wunderte sich Hallensprecher Hans Kiesling. Während die Schwabinger immer besser trafen, ließen bei den Kangaroos Kondition und Konzentration nach. Ein Dreier von Lewis Londene zum 58:56 bedeutete die letzte Führung für die Kangaroos, beim 60:65 war die packende Partie dann endgültig gedreht, beim 67:75 verloren. Zehn Sekunden vor Schluss gingen die Schwabinger bereits vom Feld, um anschließend mit einer Handvoll Fans zu Feiern, als hätten sie gerade den Titel gewonnen.

Bei der BG will man sich über die Weihnachtstage Gedanken machen, ob der Kader bis zum nächsten Spiel am 19. Januar Verstärkungen benötigt, wenn man nicht im Mittelfeld versinken will.

BG Leitershofen/Stadtbergen: Brown (16), Vucevic, Lawson, Sauer (20/2 Dreier), Uhlich (4), Londene (8/2 Dreier), Kaufeld (2), Veney (6), Ritschel, Richter (11/3 Dreier).

