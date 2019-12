12.12.2019

Das nächste Ziel vor Augen

Maximilian Heinzel (links), hier mit seinem Trainer und Mannschaftsführer Milan Krivolahwek vom TC Rot-Weiß Gersthofen, hat die nächsten Ziele vor Augen. Nach der Schwaben Challenge vom 26. bis 29. Dezember verabschiedet er sich für vier Monate nach New Orleans in die USA.

Maximilian Heinzel bei den deutschen Jugendmeisterschaften im Viertelfinale. Kurz vor dem Abflug in die USA will er bei der Schwaben Challenge Selbstvertrauen tanken

Seitdem das Gersthofer Tennistalent Maximilian Heinzel im Sommer erfolgreich die Schule mit dem Abitur am Rudolf-Diesel-Gymnasium Augsburg-Hochzoll abgeschlossen hat, kann er nun endlich mehr Zeit auf dem Tennisplatz, im Fitnessstudio und beim Physio verbringen. Dieser Aufwand trug nun seine Früchte. Vor zwei Wochen besiegte Heinzel im Punktspiel gegen den Lokalrivalen TC Schießgraben erstmals heuer mit Patrick Nystroem einen Top-100-Spieler der deutschen Herrenrangliste.

Mit diesem unerwarteten Erfolg im Rücken ging es dann voller Selbstvertrauen nach Essen zu den deutschen Jugendhallenmeisterschaften, für die er sich heuer zum dritten Mal in Folge qualifiziert hat. Groß gerissen hatte er in der Vergangenheit gegen die deutsche Elite in Essen bisher nichts. Dies sollte heuer anders werden.

In der ersten Runde der 32 besten deutschen 18- jährigen Nachwuchsspieler schlug Heinzel den Berliner Lennart Kleeberg glatt in zwei Sätzen. In Runde zwei wartete mit Moritz Hoffmann der topgesetzte vermeintliche Turnierfavorit, der für den TC Weinheim in der Badenliga spielt. Maximilan Heinzel ging von Anfang an sehr konzentriert und mutig zu Werke. Ihm gelang ein schnelles Break, und er konnte den ersten Satz zur großen Überraschung aller mit 6:3 gewinnen. Hoffmann gewann Satz zwei glatt mit 6:1, jetzt schien das Match seinen erwarteten Verlauf zu nehmen. Doch Heinzel drehte das Spiel im dritten Satz nochmals, nahm seinem Gegner wieder schnell dessen Aufschlag ab und verwandelte nach zweieinhalb Stunden seinen ersten Matchball mit einem Service-Winner zum 6:3.

Bester Vertreter des Bayerischen Tennis-Verbandes

Im Viertelfinale war er dann körperlich nicht mehr ganz bei hundert Prozent und musste sich dem an Position fünf gesetzten Lars Johann, einem Regionalligaspieler aus dem Saarland, geschlagen geben. Doch mit Erreichen des Viertelfinales war der Landesligaspieler des TC Rot-Weiß Gersthofen in der Konkurrenz U18 der beste Vertreter des Bayerischen Tennis-Verbandes und verbuchte seinen bisher größten Erfolg in seiner zwölf jährigen Tenniskarriere.

Der gebürtige Hochzoller begann bereits mit vier Jahren aktiv mit dem Tennissport. Als Dreijähriger begleitete er bereits seine Eltern, die ebenfalls seit ihren Kindestagen dem Tennissport verbunden sind, auf die Gersthofer Tennisanlage im Auwald. Anfangs schaute er nur aufmerksam zu, doch mit vier Jahren griff er bereits zum Schläger und erlernte bei seinem damaligen Trainer Charly Klier die Grundzüge des Tennissports.

Im Alter von sieben Jahren gewann Maximilian Heinzel seinen ersten Titel. Er wurde schwäbischer Bambino-Meister U8 im Kleinfeld. Seitdem errang er unzählige schwäbische Jugendtitel in allen Altersklassen. Mit 14 wurde er mit seinem Team des TC Gersthofen schwäbischer Mannschaftsmeister Knaben. Mit 13 spielte er erstmals im Team der Erwachsenen, mit 15 hatte er die ersten Einsätze im ersten Herrenteam in der Landesliga und mit 16 wurde er schwäbischer Mannschaftsmeister Herren mit dem TC Rot-Weiß Gersthofen.

Auch in der Schulmannschaft des Rudolf-Diesel-Gymnasiums feierte er als Top-Spieler der Mannschaft zwei bayerische Schulmannschaftsmeisterschaften.

Nun heißt es im Januar für Maximilian Heinzel, vier Monate Abschied von Familie und Freundin zu nehmen. Er beginnt in New Orleans ein Studium und spielt für die College-Mannschaft Tennis in der First Division. Heinzel hofft, neben dem Studium nicht nur seine englische Sprache, sondern auch sein Tennisspiel weiter verbessern zu können. Nach seiner Rückkehr im Mai wird er wie letzte Saison wieder an Position eins der Landesliga-Mannschaft des TC Gersthofen spielen.

Vor seinem Abflug in die USA spielt Max noch ein Turnier in Augsburg, er hat für die Schwaben Challenge vom 26. bis 29. Dezember bei der TSG Augsburg gemeldet. Hier hofft er auf ein oder zwei Erfolgserlebnisse, um dann mit einem guten Gefühl im Bauch zu seinem neuen Team nach New Orleans aufzubrechen. (AL)

