07:24 Uhr

Es zählen keine Ausreden

TSV Neusäß will gegen Viktoria Augsburg aus dem Tabellenkeller

Kaum ist Trainer Charly Pecher wieder zurück an der Seitenlinie, läuft es beim Aufsteiger TSV Neusäß in der Fußball-Bezirksliga wie geschmiert. Dementsprechend groß war die Freude nach dem 4:2-Heimsieg gegen den SV Stöttwang bei dem 53-Jährigen. „Ich habe mich sehr gefreut für die Jungs“, erklärt Pecher. „Wir haben nicht nur endlich mal wieder ein paar Tore geschossen, sondern auch einen 1:2-Rückstand wettgemacht.“ Noch vor dem Spiel war der Aufsteiger in der Offensive mit lediglich fünf Saisontreffern mit Abstand die harmloseste Mannschaft.

„Jetzt haben wir mal eine Reaktion gezeigt und ordentlich Selbstvertrauen getankt“, verspricht der Coach. Denn gegen die TG Viktoria Augsburg wartet am heutigen Freitagabend (Anpfiff 19 Uhr) das nächste richtungsweisende Spiel auf die Lohwaldkicker. Mit einem Sieg gegen den Tabellennachbarn könnte sich der Aufsteiger nach fünf Wochen selbst aus dem Tabellenkeller bugsieren. „Wenn wir jetzt nicht nachlegen, ist der Sieg gegen Stöttwang nur halb so viel wert. Doch wir sind gewarnt. Viktoria hat gute Einzelspieler“, analysiert der 53-Jährige, der zu Bezirksoberligazeiten selbst für die Augsburger auflief.

Die lange Verletztenliste könnte dem Aufsteiger bei dem Vorhaben jedoch einen Strich durch die Rechnung machen. Neben den bisherigen Ausfällen werden heute Abend auch Niklas Doll, Raphael Schimunek und Raphael Marksteiner (alle verletzt) sowie Frank Lehrmann (Urlaub) fehlen. „Jammern hilft aber nicht. Wir müssen die verfügbaren Kräfte bündeln und die Aufgabe mit allem Mut und voller Leidenschaft angehen“, will Pecher keine Ausreden hören. (vra)

Themen folgen