vor 7 Min.

Fast alle Wünsche gehen in Erfüllung

Vier Mannschaften und zwei Synchronpaare auf dem Weg zum Landesfinale. Warum eine Gersthofer Einzelstarterin großes Pech hat

Bei den Gaumeisterschaften der P-Übungen in der TSG-Halle in Augsburg ging es um die Qualifikation zum Landesentscheid im November in Waldmünchen. Für vier Mannschaften und zwei Synchronpaare der Abteilung Rhythmische Sportgymnastik des TSV Gersthofen ging dieser Wunsch in Erfüllung, denn alle schlugen sich souverän.

Obwohl bei den Kleinsten der Abteilung in der P4 die Nervosität deutlich zu spüren war und sich dadurch kleine Fehler in die Übungen einschlichen, präsentierte sich der Nachwuchs doch sehr gut. Deborah Kirner errang den dritten Platz. In der Mannschaftswertung konnte sie sich zusammen mit Melissa Keil (6.), Anna Magin (11.) und Aylin Zagran (21.) über den zweiten Platz freuen.

Bei den etwas Größeren in der P5 bestachen die Gymnastinnen mit ihrer guten Körperspannung. In der Einzelwertung wurde Mila Kosmatchev sogar Erste in einem sehr großen Teilnehmerfeld. Zusammen mit Karolina Ketterer (2.), Elisabeth Siminel (5.), Giulia Manieri (4.) und Fiona Biederwolf (8.) konnte sie sich auch mit der ersten Mannschaft zum Landesfinale qualifizieren.

In der P6 schaffen gleich zwei Mannschaften die Qualifikation

In der P6 konnte sich sowohl die erste Mannschaft mit Josefine Schlegel (2.), Celina Silberbauer (5.), Sophia Gütl (7.) und Stella Neumann (25.) als auch die zweite Mannschaft mit Caroline Danilyan (3.), Agnessa Fast (6.), Leonie Drasdo (10.) und Alexa Gumprecht (14.) über den verdienten ersten und zweiten Rang und die damit verbundene Teilnahme beim Landesfinale freuen.

Vierte und letzte Gersthofer Mannschaft, die im November nach Waldmünchen fahren darf, ist die Mannschaft der P7 mit Corinna Oleff (5.), Ariane Grenz (3.), Marianna Tambaro (1.), Jaqueline Danilyan und Serena Sommer.

Auch die beiden Gymnastinnen Mila Kosmatchev und Karolina Ketterer in der P5, die zum ersten Mal als Synchronpaar an den Start gingen, sowie das eingespielte Team der P7 mit Sibel-Luisa Arslan und Madline Schneider landeten beide auf dem hervorragenden ersten Platz in ihrer Altersklasse und erhielten ein begehrtes Startticket beim Landesfinale.

Großes Pech hatte Maja Wimmer, die nach längerer Pause als Einzelgymnastin in einem sehr starken Teilnehmerfeld ihr Können unter Beweis stellen musste. Ihre ersten beiden Übungen mit dem Band und den Keulen meisterte sie trotzdem souverän. Aufgrund eines Missverständnisses erfuhr sie erst am Ende des Wettkampfes, dass sie ihre Übung mit dem Reifen präsentieren muss. Spontan meisterte sie auch diese Herausforderung und landete auf dem achten Platz. (kisu)

Themen Folgen