vor 36 Min.

Fünf Sprintpokale für Gersthofen

Durch die beiden mitgereisten Trainerinnen Irina Bychkova und Ramona Sperling (von rechts) war eine optimale Betreuung möglich – was sich in den Leistungen der Gersthofer Nachwuchsathleten widerspiegelte.

Viele Treppchenplätze im Wettstreit mit einem internationalen Starterfeld

Bereits zum 16. Mal organisierte die Schwimmabteilung des TV Kempten an einem einzigen Wettkampftag unfassbare 2158 Einzelstarts auf sechs 25-Meter-Bahnen mit elektronischer Zeitmessanlage und attraktiven Pokalen und Preisen, was ein internationales Teilnehmerfeld mit insgesamt 29 Vereinen aus Liechtenstein, Österreich und Deutschland anlockte. Auch acht Gersthofer Schwimmerinnen und Schwimmer nahmen den Kampf um Podestplätze auf. In über der Hälfte ihrer 48 Starts konnten die elf- bis 16-jährigen Gersthofer einen Treppchenplatz erschwimmen: 13-mal Gold, zwölfmal Silber, viermal Bronze.

In herausragender Form präsentierte sich die jüngste Schwimmerin Klara Werner (Jg. 2008), die alle ihre sechs Starts vergoldete und für den Sieg in der Sprintpokalwertung in ihrer Altersklasse mit einem großen Pokal geehrt wurde. Als Zweiter in der Sprintpokalwertungn sicherte sich der gleichaltrige Emilio Hopfinger ebenfalls einen Pokal.

Lena Schweiger (Jg. 2007) und Jasmin Hübler (Jg. 2006), deren Jahrgänge zu einer Altersklasse zusammengefasst wurden, mussten zwar den Pokalsieg an eine starke Österreicherin abgeben, konnten aber den Sprintpokal für den zweiten und dritten Platz für sich verbuchen. Jannik Schreiber (Jg. 2006) wuchs in Kempten über sich hinaus und konnte stolz den Sprintpokal für den dritten Rang entgegennehmen.

Tamas Oroszlamos (Jg. 2003), der als 16-Jähriger nun gegen die Männer antreten muss, schwamm in einer fabelhaften Zeit von 1:11,73 Sekunden über 100 Meter Brust zur Silbermedaille. (jb-)

Themen folgen