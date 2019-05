vor 59 Min.

Glücklich oder ärgerlich?

Der SV Cosmos Aystetten verschenkt einen Sieg, der zwar unverdient aber durchaus möglich gewesen wäre

Von Oliver Reiser

Ein seltsames Spiel erlebten die Zuschauer im Amperstadion. Trotz gefühlten 80 Prozent Ballbesitz und einem Torschussverhältnis von 15:3 führte der SV Cosmos Aystetten beim SC Olching im Amperstadion bis zur 70. Minute mit 1:0 und hatte damit den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga Südwest so gut wie sicher in der Tasche. Doch mit einer Fehlerstafette schenkte man den Gastgebern, die zwar haushoch überlegen aber dabei völlig ungefährlich waren, den 1:1-Ausgleichstreffer. So wusste man im Aystetter Lager nach dem Abpfiff nicht so recht, ob man sich jetzt wenigstens über den einen Punkt freuen sollte.

Fakt ist: Mit dem Unentschieden waren die Cosmonauten summa summarum bestens bedient. Vom Anpfiff weg hatte der SC Olching das Kommando übernommen. Ay-stettens Torhüter Valentin Coca musste Schwerstarbeit leisten, um einen Rückstand zu verhindern. Nach einer Parade gegen Florian Obermeier prallte er mit Ritvan Maloku zusammen und musste an der Schulter behandelt werden (11.). Trotzdem verhinderte er wenig später noch gegen Maloku einen Rückstand (16.). Olching mit vielen kleinen und wuseligen Spielern ließ den Ball laufen und machte das Spiel, Aystetten das Tor: Der erste Ausflug der Gäste in den gegnerischen Strafraum endete mit dem 0:1. Thomas Hanselka war nach einem Freistoß von Max Drechsler vor dem zögernden Torhüter mit dem Kopf zu Stelle (22.).

Unmittelbar danach ging es für Valentin Coca dann nicht mehr weiter. Alexander Bernhardt übernahm den Posten zwischen den Pfosten. Auch er konnte sich über Arbeitsmangel nicht beklagen. Ein Angriff nach dem anderen rollte auf seinen Kasten zu. Nur gut, dass dies alles nicht wirklich Gefahr versprühte. Da half es auch nicht, dass sich die komplette Olchinger Mannschaft in der Pause nochmals gemeinsam aufwärmte, während die Aystetter in der Kabine Kräfte für die Abwehrschlacht sammelten. Wenn Bernhardt einmal geschlagen war, köpfte Berisha den Kopfball von Paul Niehaus von der Linie (57.). Aystetten wurde im zweiten Durchgang förmlich eingekesselt, doch für das Tor der harmlosen Olchinger sorgten die Gäste schließlich selber mit einer ganzen Fehlerkette. Benjamin Sakrak, der ohne Not zurückpasste, Paul Zeller, der erst über den Ball schlug und dann seinen zögernden Keeper in Zugzwang setzte, vertändelten das Leder, sodass Maloku den Torschützen Marco Egger bedienen konnte (70.).

Dank des Unvermögens der Gäste, die durch Ecker einen Konter vorbeischossen (88.), und ein bisschen Glück bei einem Fast-Eigentor von Maximilian Heckel hatten (89.), brachte der SV Cosmos dann das Unentschieden über die Zeit.

„Olching hat den Ball gut laufen lassen, wir haben mit viel Leidenschaft und Kampf sehr gut dagegen gehalten. Deshalb haben wir von einer Spitzenmannschaft einen Punkt mitgenommen“, konstatierte Trainer Marco Löring ein glückliches aber dennoch ärgerliches Unentschieden, „weil wir uns das 1:1 selber reingeschupft haben.“

SC Olching: Held – Zeisberger, Niehaus, Kopyciok – Dehmel, Andreu – Ceker (76. Riepen), Obermeier, Ecker, Fuchs (69. Lutter) – Maloku.

SV Cosmos Aystetten: Coca (24. Bernhardt) – Isufi, Berisha (69. Zeller), Sakrak, Heckel – Mijailovic – Schnurrer, Drechsler, Szilagyi – Markovic-Mandic (46. Linder), Hanselka.

Tore: 0:1 Hanselka (22.), 1:1 Ecker (71). – Schiedsrichter: Benedikt Ollinger (Riedlhütte). – Zuschauer: 80.

