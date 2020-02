13:49 Uhr

Kangaroos verschenken den Sieg gegen Bamberg

In Bamberg liegt das Team aus Leitershofen lange in Front, unterliegt jedoch. Von der Freiwurflinie hat der Gegner einen Sahnetag. Zweites Team wahrt Chance auf Klassenerhalt

Die BG Topstar Leitershofen/ Stadtbergen konnte im Auswärtsspiel der 1. Regionalliga Südost bei TTL Basketball Bamberg eine Führung über fast die gesamte Spielzeit nicht über die Runden bringen und unterlag am Ende mit 72:79 (32:30). Dadurch tauschte man in der Tabelle mit den Oberfranken wieder den fünften und sechsten Rang.

Die Partie in Bamberg war trotz eines fulminanten 9:0-Starts der Stadtberger zu Beginn stark von den Defensivreihen geprägt. Die Kangaroos zeigten sicherlich die seit Langem beste und engagierteste Verteidigungsleistung und hielten den Gegner bei sehr wenigen Körben.

Trefferquote der Leitershofer zu niedrig

Die Nordbayern standen dem aber in nicht viel nach, gestatteten der BG ebenfalls wenige offensive Aktionen. Und hatte man dann endlich einmal einen freien Wurf, lag die Trefferquote der Leitershofer leider zuletzt deutlich unter der starken Wurfausbeute der letzten Partien. Dementsprechend niedrig war der Score: 17:14 nach dem ersten Viertel für die BG, 26:22 für den TTL nach 15 Minuten und 32:30, dieses Mal wieder für die Kangaroos, zur Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel folgte die beste Phase der BG: Schnell zog man einige Punkte davon und baute die Führung zunächst auf 58:46 aus. Bis zum Ende des dritten Abschnitts verkürzten die Nordbayern allerdings wieder auf 58:51. Die Bamberger hielten nun weiter dagegen und wendeten in der 36. Spielminute erstmals wieder das Blatt. Einige falsche Entscheidungen im Angriff, verbunden mit zwei, drei unnötigen Turnovers der Gäste, sorgten am Ende dafür, dass der Gastgeber das bessere Ende für sich behielt.

Besser lief es für die zweite Mannschaft der BG

Insgesamt 28 Minuten hatte die BG in diesem Match geführt – zu wenig, wie sich am Ende herausstellte. Dazu kamen nur 20 Prozent Trefferquote von der Dreierlinie, die Rebounds gingen klar an die BG. Entscheidend auch, dass Veney & Co zwar von 27 Freiwürfen über 70 Prozent trafen, der TTL aber mit 26 von 28 Freiwürfen einen absoluten Sahnetag von der Linie erwischt hatte.

Am kommenden Samstag spielen die Kangaroos trotz des Faschingswochenendes in eigener Halle gegen den TSV Tröster Breitengüssbach.

Besser lief es für die zweite Mannschaft der BG, welche in der 2. Regionalliga Süd auswärts bei den Fibalon Baskets Neumarkt klar mit 92:77 (48:38) gewann und ihre Chance auf den Klassenerhalt wahrte. Die Konstellation in dieser Liga ist einmalig: Den Vierten und Letzten in der Tabelle trennen aktuell gerade vier Punkte, die letzten vier Teams des Klassements sind sogar alle punktgleich. Neun von zwölf Mannschaften müssen in den letzten fünf Saisonspielen also noch gegen den Abstieg ankämpfen. (asan)

