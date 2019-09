vor 6 Min.

Kopfballtreffer als Dosenöffner

Peter Ferme bringt den SC Altenmünster im Kellerduell gegen Adelzhausen in Führung

Bei geschätzten 40 Grad in der prallen Sonne verpasste der SC Altenmünster in einem für beide Mannschaften wegweisenden Spiel der Fußball-Bezirksliga Nord dem BC Adelzhausen eine ziemlich kalte Dusche. Die Gastgeber ließen beim 3:0-Sieg relativ wenig anbrennen und können nun vorübergehend sogar ein wenig durchatmen.

Dass am Hennhofer Weg für die Zusamtaler nach den 90 Minuten keine Gewitterwolken aufzogen, lag freilich auch an der Sturmflaute der Gäste. Ohne den gesperrten Torjäger Dominik Müller erwies sich die Offensive des BC Adelzhausen als laues Lüftchen, lediglich zweimal gerieten die Hausherren in Gefahr. In der 16. Minute fand Paul Ottilinger in SCA-Torwart Alexander Schmid ebenfalls seinen Meister wie nach genau einer Stunde Wolfgang Klar, als dieser mit einem Kopfball am Schlussmann scheiterte. Dies geschah in einer Phase des Spiels, als bei Altenmünster längst nicht mehr alles richtig rund lief. Warum der SCA seit Wochen in der zweiten Halbzeit stets etwas nachlässt, darauf hatte auch der spielende Co-Trainer Aldin Kahrimanovic keine richtige Erklärung. „Hauptsache gewonnen“, freute er sich dennoch wenige Minuten nach dem Abpfiff herzlich über den dritten Saisonsieg.

Während dem BC Adelzhausen und seinem Trainer Johannes Putz nach der zweiten Niederlage in Folge der Wind bereits kräftig ins Gesicht bläst, hofft man beim SC Altenmünster in den kommenden Wochen auf ein kleines Zwischenhoch. Die Mannschaft verwarf in der ersten Halbzeit mit einer konzentrierten Leistung schnell alle Zweifel an einer Formkrise und ließ somit überhaupt keine dunklen Wolken über dem eigenen Himmel aufziehen. Auch wenn Patrick Pecher in der 18. Minute nach präzisem Zuspiel von Kahrimanovic den Ball über das leere BCA-Tor beförderte und zwei Minuten danach im Eins-zu-eins-Duell an Gästekeeper Michael Fottner scheiterte, auch metaphorisch betrachtet sollte wenig später die Sonne dann doch voll scheinen. Spielertrainer Peter Ferme war bei einem Eckball mit aufgerückt und köpfte den von Dominik Saule getretenen Ball wuchtig am zweiten Pfosten zum 1:0 in die kurze Ecke (22.). Manfred Glenk hätte es seinem Chef zehn Minuten später gleichtun können, doch er setzte seinen aussichtsreichen Kopfball aus drei Metern leichtfertig über den Kasten. Die nächste Altenmünster Großchance führte dann aber doch zum 2:0: Christian Abraham schien sich im Strafraum bereits verdribbelt zu haben, als er doch noch alle Hindernisse elegant umkurvte und routiniert einlochte.

In der zweiten Halbzeit versuchten die Gäste alles, um nochmals heranzukommen. Und wer weiß, wie es dem SC Altenmünster ergangen wäre, hätte er sich einen Gegentreffer eingefangen? Der in der Schlussphase eingewechselte Dominique Haselmeier wirbelte auf der rechten Seite bei Konterangriffen die Adelzhausener Abwehr einige Male durcheinander. Als er in der 86. Minute mit einem 40-Meter-Diagonalpass von Patrick Pecher bedient wurde, legte Haselmeier den Ball am herauseilenden Torwart Fottner vorbei und konnte letztlich mühelos den 3:0-Endstand markieren. (her)

SC AltenmünsterSchmid, Lauter, Sebastian Kaifer, Ferme, Seiter, Kahrimanovic, Saule, Osterhoff (63. Mahmoud,) Glenk (76. Haselmeier), Pecher, Abraham (83. Kadura).

BC Adelzhausen Fottner, Braun, Klar, Schuch, Albustin, Kreisel (86. Michael Dumbs), Ottilinger (46. Lichtenstern), Asam, Ettner, Grimmer (61. Götz), Mahl

Tore 1:0 Ferme (23.), 2:0 Abraham (43.), 3:0 Haselmeier (86.). – Schiedsrichter Moritz Hägele – Zuschauer 120

Themen Folgen