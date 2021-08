Aufsteiger geht wieder leer aus

Der SV Cosmos Aystetten bleibt beim Spitzenreiter zum dritten Mal in Folge ohne Punktgewinn und ohne Torerfolg

Oh, wie ist das ärgerlich! Mit der zweiten 0:1-Niederlage im Gepäck kehrte der SV Cosmos Aystetten vom Gastspiel beim TSV Gilching-Argelsried zurück. Zum dritten Mal in Folge blieben die Schützlinge von Trainer Marco Löring in der Landesliga Südwest dabei ohne Punktgewinn und ohne Torerfolg.

Nach der unglücklichen Niederlage gegen Sonthofen wollten die Cosmonauten beim amtierenden Tabellenführer Wiedergutmachung leisten. Doch die erste dicke Chance hatten gleich die Gastgeber in der 1. Minute. Nach einer Ecke von Christoph Meißner musste Arthur Mayer einen Kopfball vom Christian Rodenwald aus dem Winkel fischen.

Ein Ausrutscher führt zum Foulelfmeter

Danach passierte nichts bis zur 16. Minute. Eine Unachtsamkeit der Aystetter Hintermannschaft ermöglichte Gilching bis zum Fünfmeter durchzuspielen und Dean Mijailovic eilte hinzu, rutschte aus und traf dabei den Angreifer. Den fälligen Elfer verwandelte Gilchings-Kapitän Maximilian Hölzl sicher und sehr scharf, obwohl Arthur Mayer die Ecke ahnte.

Jetzt agierten die Löring-Schützlinge konfus und verloren völlig die Ordnung. So hatten die Gastgeber eine Reihe von Tormöglichkeiten durch Lucas Häusler und Marvin Fauth. Doch Torhüter Arthur Mayer machte ein überragendes Spiel, war bester Mann auf dem Platz. Die beste und einzige Torchance auf Seiten des SV Cosmos hatte Maximilian Drechsler in der 33. Minute, als er sich bis zum Elfmeterpunkt durchtankte aber drüber schoss.

In der zweiten Halbzeit kontrollierten die Gäste Spiel und Gegner ohne jedoch viele Möglichkeiten heraus zu spielen. Die einzige und beste hatte Maximilian Köhler nach einem sehr guten Zuspiel vom Max Drechsler. Doch Köhler lief über rechts alleine auf den Torhüter zu und schoss knapp links vorbei.

Von den Hausherren kam so gut wie gar nichts mehr. Ein angedeuteter Konter in der Nachspielzeit war alles, was auf das Aystetter Tor kam. Es blieb bei dieser knappen Niederlage, die nur durch einen Elfmeter zustande kam, der vermeidbar war. Doch die Offensivbemühungen des SV Cosmos reichten nicht für einen Treffer und die Leistungsträger hatten vor allem in der in der ersten Halbzeit zu viele Abspielfehler.

Jetzt hat man gegen die ersten Vier in der Tabelle verloren. Im Landkreisderby der beiden Aufsteiger gegen den TSV Gersthofen ist man zum Punkten gezwungen. Doch das sind die Gäste nach vier Niederlagen in Folge auch.

TSV Gilching-Argelsried: F. Ruml – Meißner, Hölzl (87. Baran), Süli, Ersoy, Rodenwald, Häusler, Fauth (90.+4 Dayik), Freinecker (65. Buckl), Schnöller, Diken (80. Mehr).

SV Cosmos Aystetten: Mayer – Muminovic (84. Zeller), Isufi, Dönmez (46. Mader), Drechsler (84. Marjanovic), Mijailovic, Heckel, Noack (75. Dzajic), Michl (30. Köhler), Krug, Wurm.

Tor: 1:0 Hölzl (Foulelfmeter/17.) – Schiedsrichter: Jonathan Schädle (SV Wörnitzstein-Berg). – Zuschauer: 150.