Landesliga Südwest

vor 40 Min.

Gersthofer Stehaufmännchen

Plus Zum zweiten Mal hintereinander holt der TSV gegen den FC Memmingen II einen Zwei-Tore-Rückstand auf

Von Oliver Reiser

Als wahre Stehaufmännchen erwiesen sich zuletzt die Landesliga-Fußballer des TSV Gersthofen. Zum zweiten Mal innerhalb von sechs Tagen holten sie innerhalb weniger Minuten einen Zwei-Tore-Rückstand auf. Gab es am vergangenen Freitag gegen den VfR Neuburg nach einem 2:4 noch ein 4:4, so konnten die Schützlinge von Trainer Gerhard Hildmann am Mittwochabend gegen den FC Memmingen II nach einem 0:2-Pausenrückstand noch ein 2:2 ergattern. Duplizität der Ereignisse: Beide Male hatten die Lechstädter in letzter Sekunde den Siegtreffer auf dem Fuß. Gegen Neuburg scheiterte Okan Yavuz an der Querlatte, gegen Memmingen hatte Safet Konakovic den Gästekeeper schon umspielt, als er ins Straucheln geriet und der Ball ins Aus trudelte.

