Jede Menge Pokal im Gepäck

SpVgg Auerbach/Streitheim erfolgreichster Verein bei den Landkreismeisterschaften

Mit acht Gold-, vier Silber- und fünf Bronzemedaillen war die SpVgg Auerbach/Streitheim der erfolgreichste Verein der Leichtathletik-Landkreismeisterschaften in Schwabmünchen. Die besten Tagesleistungen erzielte dabei der neunjährige Gabriel Mittelbach, der sogar einen Doppelsieg landen konnte. Sowohl im Dreikampf mit 1.010 Punkten und im 800 Meterlauf in 2:48,16 min war er der Konkurrenz um Längen voraus.

Zwei goldene Medaillen erkämpfte sich auch Simon Stiastny in M11 im Dreikampf mit sehr guten 1.038 Punkten und über 800 Meter benötigte er 2:59,90 Minuten. Ganz oben auf dem Siegerpodest stand auch sein Bruder Tobias Stiastny in M15. Er gewann den Dreikampf mit 1.618 Punkten. Dies traf auch auf Moritz Möckl in M14 zu, auch er holte Gold mit seinen 1.429 Punkten. In der Altersklasse M12 war über 800 Meter Sebastian Kugelbrey nicht zu bremsen, er siegte in 2:54,73 min.

Die Ehre der Mädchen rettete bei ihrem ersten großen Wettkampf die neunjährige Nina Sahrhage, die sich als großes Talent erwies und klar im Dreikampf mit 935 Punkten siegte. Landkreis-Vizemeister wurden Lena Stadler (W14); Annika Bschorr (W15), Rebecca Hagner (W11) im Dreikampf und Moritz Finsinger (M11) sowie seine Schwester Johanna Finsinger (W9) über 800 Meter.

Etwas enttäuscht war dagegen Lucas Wiedemann in M15. Zuerst durchbrach er mit 11,98 Sekunden die 12-er Schallmauer, schwächelte aber beim Kugelstoßen und Weitsprung, somit reichte es im Dreikampf nur zu Bronze. Die gleiche Farbe gab es auch für Moritz Finsinger (M11), Lena Strehler (W11), sowie Hanna Homma (W10) im Dreikampf und über 800 Meter. Einen Rang unter den ersten Acht erkämpfen sich Emilie Sperger, Katherina Lieb, Paul Knöpfle, Jonathan Seefried, Laurin Prasser, Moritz Kunert, Jonathan Berg, Magdalena Niklas, Katharina Burghard, Mona Kunert und Hannah Baier.

Zwei Stufen höher fanden die schwäbischen Meisterschaften Teil 2 in Friedberg statt. Hier erwies sich der zwölfjährige Maximilian Tauber von der SpVgg Auerbach-Streitheim als erfolgreichster Athlet der Titelkämpfe. Er gewann drei Meisterschaften über 800 Meter (2:33,04 Min), Weitsprung (4,28 m) und Diskus (17,10 m). Zu Titelehren kam bei der U18 Johannes Möckl mit 5,62 Meter im Weitsprung und bei den Männern Simon Kastner im Kugelstoßen mit 10,14 Meter. Zudem holte sich Kastner noch die Silbermedaille über 100 Meter in 11,51 sek. Die holte sich auch Tim Mayländer in U18 mit 12,00 sek. Silber auch für Jonathan Seefried mit dem Diskus (17,08 Meter) gefolgt von Maximilian Stromberger auf dem dritten Rang. Eine weitere Bronzemedaille in W13 für Mila Krstovic im Kugelstoßen und Sarah Stadler im Weitsprung der U18 mit 4,80 Meter.