Mit Obst und Gemüse gegen Corona

Ernährungsberater Florian Kempter hat drei ganz spezielle Power-Drinks kreiert, die das Immunsystem stärken. Was außerdem wichtig ist

Von Oliver Reiser

Nicht nur das Ende der Corona-Pandemie und des dadurch bedingten Lockdowns lässt auf sich warten. Auch der Frühling will nicht so recht in die Puschen kommen. Bei der Kombination von T-Shirt und Temperaturen nur unwesentlich über dem Gefrierpunkt sowie der einen oder anderen Schneeflocke hat man schnell eine Erkältung weg. Zur Stärkung der Abwehrkräfte könnte ein Immun-Booster nicht schaden. Die Regale der Supermärkte und Discounter quellen geradezu über vor Power-Shots, Fitness-Drinks und Smoothies. „Die meisten dieser Produkte enthalten sehr viel Zucker und Zusatzstoffe, die auf der Verpackung nicht genannt werden müssen“, sagt Florian Kempter und warnt im selben Atemzug vor der „Light-Lüge“. Er empfiehlt deshalb, sich die leckeren und gesunden Drinks selbst herzustellen.

Dazu hat er eine bunte Palette an frischem Obst und Gemüse eingekauft: Erdbeeren, Bananen, Karotten, Mango, Rote Beete, Zitrone aber auch Ingwer oder Chilischoten sind auf der Küchenzeile drapiert. „Man sollte grundsätzlich am Tag fünf Portionen Obst und Gemüse zu sich nehmen“, rät der 29-Jährige. Hand aufs Herz! Wussten Sie, dass Erdbeeren das Krebs- und Diabetes-Risiko vermindern können? Dass Rote Beete den Blutdruck senken, Mango die Konzentration verbessern oder Bananen die Körpertemperatur regulieren können? Der Ernährungsberater aus dem Altenmünsterer Ortsteil Neumünster, der hauptberuflich gerade als Leiter eines der größten Gesundheitszentren in Schwaben die Wiedereröffnung vorbereitet, hat noch viele Beispiele parat.

Mindestens zwei Liter Flüssigkeit am Tag trinken

Ebenso wichtig sei es, genügend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. „Mindestens zwei Liter am Tag. Pro Stunde Sport noch einen weiteren Liter.“ Dass dem nicht so ist, hat die gerade laufende Gesundheitsumfrage in der Großgemeinde Altenmünster ergeben, die von Kempter inszeniert wurde und noch bis Ende März läuft: „Die meisten der bisher rund 200 Teilnehmer haben angegeben, dass sie gerade mal einen Liter am Tag trinken.“

Sind Immun-Booster auch in Corona-Zeiten hilfreich? „Ein gut funktionierendes Immunsystem bildet eine Schutzbarriere gegen Viren aller Art, kontrolliert die Mikroorganismen im Darm und dient der Tumorabwehr und Wundheilung“, erklärt Florian Kempter, der seine Kunden ansonsten eher beim Abnehmen berät und seit Kurzem auch eine Stoffwechselanalyse anbietet. Dabei verwendet er keine speziellen Diätrezepte, sondern geht eher auf die Psyche ein. Auch da spielen Obst und Gemüse wieder eine große Rolle. „Nur Mechano- und Chemo-Rezeptoren steuern unser Sättigungsgefühl. Mechano-Rezeptoren erkennen das Volumen der aufgenommenen Nahrung, die Chemo-Rezeptoren den Nährwert. Gemüse wie Brokkoli, Blattsalate, Tomaten, Zucchini oder Pilze, sowie Obst wie Beeren, Äpfel, Birnen oder Melonen sind Lebensmittel mit großem Volumen, kleinem Energiegehalt und hohem Nährwert.“

Drei verschiedene Rezepte für einen gesunden Schluck

Drei Immun-Booster hat Florian Kempter für unserer Leserinnen und Leser komponiert:

mit 50 Gramm Ingwer (geschält), Saft einer Zitrone, einer Messerspitze Kurkuma und 20 ml Wasser.

mit einer Roten Beete, einer Karotte, einer Banane und 150 ml Wasser.

mit 150 Gramm Erdbeeren, einer halben Mango, einer Messerspitze Chili und 100 ml Wasser.

Alle Zutaten werden in einem Mixer fein püriert.

