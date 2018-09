vor 21 Min.

Pleiten, Pech und Siegesserien Lokalsport

Während der SSV Anhausen und der CSC Batzenhofen die Rote Laterne tragen, sonnt sich ein Neuling an der Tabellenspitze. Baiershofen verliert zum Auftakt das Derby

Landkreis Auch im ersten Heimspiel holten die Fußball-Damen der SG Biberbach/Erlingen drei Punkte und stehen damit als Aufsteiger mit neun Zählern aus drei Spielen an der Spitze der Bezirksoberliga. Jeweils das Tabellenende zieren der SSV Anhausen, der auch im dritten Landesligaspiel in Geratskirchen eine deutliche 2:6-Niederlage bezog, sowie der CSC Batzenhofen. Einen Fehlstart leistete sich Grün-Weiß Baiershofen beim 0:3 im Derby gegen die SG Glött/Aislingen.

Landesliga

DJK Geratskirchen - SSV Anhausen 6:2 (3:1). Die Anhauser Frauen sind in der höheren Liga noch nicht angekommen und mussten auch im dritten Spiel die dritte deftige Niederlage einstecken. Hauptprobleme der Truppe von Trainer Johann Wenni sind zum einen das Fehlen wichtiger Stammkräfte und zum anderen die vielen individuellen Fehler, die in dieser Liga gnadenlos mit Gegentreffern bestraft werden. Es begann für den SSV vielversprechend als Sabine Custodis einen Strafstoß sicher zum 0:1 verwandelte (4.). Innerhalb einer knappen Viertelstunde zog die Heimelf mit freundlicher Unterstützung der Gäste durch die Treffer von Bettina Hägelsperger-Ertl (8.) und Sandra Utzschmid (16./21.) auf 3:1 davon. Auch nach dem Wechsel konnten die Anhauserinnen, trotz einer insgesamt ansprechenden Leistung, ihre Fehler nicht abstellen und mussten durch Anna Tändler (60.) und Sandra Utzschmid (75./85.) drei weitere Gegentore zum 6:1 hinnehmen. Für Ergebniskosmetik sorgte schließlich Maria Schimunek mit dem 6:2 (90.). (zer)

Bezirksoberliga

SC Biberbach – SV Grasheim 3:0 (2:0). Ab Minute eins der ersten Halbzeit beherrschte die Heimelf das Spiel und konnte nach einem schnell ausgeführten Freistoß durch Alena Ebner früh in Führung gehen (2.). Erneut Ebner war es, die wiederum nach einem Freistoß und mithilfe der Grasheimer Torhüterin den Abpraller zum 2:0 verwandelte (39.). In der zweiten Halbzeit gab die Heimelf das Spiel kurzzeitig aus der Hand und die Gäste konnten einen Aluminiumtreffer verbuchen. Doch während dieser Phase war es Lena Haupt, die durch einen klugen Pass die Viererkette aushebelte und Michèle Perfetto bediente, welche zum 3:0-Endstand einschob (75.). (lh-)

CSC Batzenhofen-Hirblingen - TSV Pfersee 1:2 ( 0:1). Auch diesmal zeigten die CSC-Frauen gegen den Landesliga-Absteiger über weite Strecken eine gute Leistung, doch wieder reichte es am Ende nicht für einen verdienten Punkt. Der CSC kam gut in die Partie und hätte in Führung gehen können. Dies gelang jedoch den Gästen durch Sarah Schuster (36.). Nun kam im Heimteam etwas Unruhe auf. Der Favorit nützte dies zum Ausbau der Führung durch Sarah Spengler (55.). Doch der CSC kam wieder zurück in die Partie und erarbeitete sich einige Chancen. Johanna Kamissek nützte eine davon nach einer Ecke von Selina Reith zum hochverdienten Anschlusstreffer (75.). Auch in der Schlussphase agierten die Frauen des CSC weiter druckvoll, jedoch wollte der verdiente Ausgleich nicht mehr fallen. (shz)

Bezirksliga Nord

SV Baiershofen – SG Glött/Aislingen 0:3 (0:2). Die Baiershofer Damen starten mit einer Niederlage in die Saison. Die Heimelf kam gut in die Partie, jedoch waren es die Gäste, die mit ihrem ersten Torschuss durch einen Freistoß in Führung gingen. Die Grün-Weißen taten sich danach schwer, zurück ins Derby zu finden und so erhöhte Glött nach einer Ecke zum 0:2-Halbzeitstand. Auch in der zweiten Halbzeit kamen die Baiershoferinnen kaum zu nennenswerten Torchancen, während die Glötterinnen den Treffer zum 0:3-Endstand erzielten. (am-)

