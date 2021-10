Aufgetreten wie ein Profi

Gersthoferin Katharina Slach überzeugt in Ingolstadt

Katharina Slach (Jg. 2012) vom TSV Gersthofen schwamm beim 1. Ingolstädter Nachwuchsschwimmen gleich sechsmal, wovon sie auf den Strecken 50 Brust, 100 Brust und 50 Rücken jeweils Bronze und auf 100 Lagen Silber holte. Dabei ist sie beim TSV Gersthofen aktuell in der Nachwuchsgruppe. Doch sie trat auf wie ein Profi. Auch für Sophie Wendler (Jg. 2009) ging es hoch hinaus. Über vier Distanzen holte sie sich jeweils zwei Gold- und Silbermedaillen. Auf der 25-Meter-Bahn verbesserte sie sich bei der Disziplin 100 Brust um neun Sekunden und bei 200 Brust um 17 Sekunden gegenüber den drei Wochen älteren 50-Meter-Bahn-Zeiten. Dadurch qualifizierte sie sich auch in beiden Strecken für die bayerischen Meisterschaften und kann mit den besten aus Bayern um Medaillen schwimmen. Auch Nelly Kramer (Jg. 2009) erreichte bemerkenswerte Zeiten. Leider konnte sie sich der großen Konkurrenz knapp nicht behaupten und belegte so zweimal Platz vier. Ähnlich erging es Jennifer März (Jg. 2009). Sie schaffte neue Bestzeiten, kletterte in der Rangliste aber nur in 50 Meter Brust auf Platz vier und in 100 Meter Rücken auf Platz fünf. Als Trainerin war Irina Bychkova und Jannik Schreiber dabei. (js-)