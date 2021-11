Viele Bestzeiten im Berliner Wasser

Franziska Kolb von der TSG Stadtbergen bei den deutschen Meisterschaften unter den Top Ten. Tamas Oroszlamos vom TSV Gersthofen überragt über 50 Meter

Nach mehrfachen Verschiebungen aufgrund der aktuellen Corona-Situation konnten die deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin unter strengen Hygienemaßnahmen endlich stattfinden. Insgesamt 1127 Sportler der Jahrgänge 2004 - 2008 (weiblich) und 2003 - 2008 (männlich) aus über 240 Vereinen traten in der Europaschwimmhalle gegeneinander an.

Franziska Kolb vertritt die TSG Stadtbergen

Die Neusässerin Franziska Kolb von der TSG Stadtbergen (Jahrgang 2007) ging über sieben Strecken an den Start: 200m Freistil, 400m Freistil, 800m Freistil, 1500m Freistil, 200m Lagen, 200m Schmetterling und 200m Rücken. Über 800m Freistil konnte sie sich in 9:35,18 gleich unter den Top 10 platzieren. Sie wurde Neunte. Dabei blieb sie nur 0,27 Sekunden über ihrer vor zwei Wochen bei den bayerischen Jahrgangsmeisterschaften aufgestellten Bestzeit.

Nachdem sich die Nervosität etwas gelegt hatte, fand Franziska Kolb immer besser in den Wettkampf und steigerte sich im Verlaufe dieser Meisterschaften. An Tag drei konnte sie sich über 200m Rücken für das Finale der Besten Acht im Jahrgang 2007 qualifizieren. Hier verbesserte sie ihre Bestzeit aus dem Vorlauf abermals und wurde in 2:26,44 Siebte. Im letzten Rennen der deutschen Jahrgangsmeisterschaften, den 1500m Freistil, verbesserte Franziska Kolb ihre persönliche Bestzeit um sage und schreibe 45 Sekunden und erzielte in 18:05,09 ihre beste Platzierung mit Platz sechs. Die erzielte Zeit bedeutete auch gleichzeitig einen neuen Bezirksjahrgangsrekord für die 14-Jährige. Mit ihren bei der DJM gezeigten Leistungen hat sich Franziska Kolb in die Top Ten in Deutschland geschwommen.

Kein Training während der Pandemie beim TSV Gersthofen

Für den TSV Gersthofen starteten beim Saisonhöhepunkt vier Athleten, die zwar im Gegensatz zu großen Vereinen, während der Pandemie weitestgehend auf das Training im Wasser verzichten mussten, aber nichtsdestotrotz hervorragende Ergebnisse ablieferten.

Tamás Oroszlámos (Jg. 2003) schaffte es mit einer neuen persönlichen Bestzeit über 50m Brust ins Finale, wo er mit einer Zeit von 00:29,89 nicht nur die 30-Sekunden-Marke knackte, sondern auch einen neuen Vereinsrekord aufstellte und mit einem fünften Platz belohnt wurde. Über 100m Brust stellte er mit einer Zeit von 1:08,90 erneut einen neuen Vereinsrekord auf und verpasste als Neunter hauchdünn um 0,09 Sekunden das Finale.

Lena Schweiger (2007), die jüngste DJM-Teilnehmerin des TSV, schlug bei den 200m Schmetterling in einer Zeit von 2:41,66 an und erreichte Platz 23. Frank Kurmyshkin (2003) verbesserte seine Bestzeit über 200m Schmetterling um neun Sekunden und landete in einer fabelhaften Zeit von 2:22,08 auf Platz 13. Zudem schlug er den sagenhaften Vereinsrekord von Maximilian Deuker um ganze fünf Sekunden. Jonas Zimmermann (2003) erschwamm über 50 Meter Freistil eine Zeit von 00:24,93 und landete somit auf Platz 13. Die Trainerin Irina Bychkova hat es durch optimale Saisonplanung geschafft, die Schwimmer in Topform zu bringen.

Elena Moreiro dos Santos war für Schwimmteam Neusäß dabei

Mit Elena Moreira dos Santos (2007) konnte sich erstmalig eine Schwimmerin des Schwimmteams Neusäß für die deutschen Meisterschaften qualifizieren. Das ist ein unglaublich großer Erfolg, denn um dort mitschwimmen zu dürfen, muss man unter den 25 besten des Jahrgangs aus ganz Deutschland sein. Besonders erfolgreich war sie über 50m und 100m Rücken, wo sie ihren eigenen Vereinsrekord unterbieten konnte. Über 50m Rücken fehlten nur 0,41 Sekunden zum Finallauf der zehn schnellsten Schwimmerinnen. Über 200m Rücken erreichte sie den 14. Platz. Unter die Top 15 schwamm sie über 50m Rücken und 400m Lagen. Die Trainer Mirko Golczyk und Ricarda Reitenauer zeigten sich sehr zufrieden mit dem Abschneiden ihres Schützlings. (AL)