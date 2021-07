Aufstiegsträume sind ausgeträumt

Nach einem Drama in vier Akten müssen sich die Landesliga-Herren des TC Rot-Weiß Gersthofen im Spitzenspiel in Hengersberg geschlagen geben

Ein Drama in vier Akten gab es am vierten Spieltag der Tennis-Landesliga der Herren für den TC Rot-Weiß Gersthofen. Im vorentscheidenden Match unterlagen die Lechstädter, die schon seit mehreren Jahren versuchen, den Aufstieg in die Bayernliga zu schaffen, beim Tabellenführer in Hengersberg unglücklich mit 3:6 und müssen nun ihre Aufstiegsträume begraben.

Ein Sieg wäre Pflicht gewesen, um diesen Traum weiter am Laufen zu halten. Aufgrund der Bedeutung des Spieles reiste die komplette Mannschaften bereits am Vorabend nach Niederbayern an, um am Abend noch eine Trainingseinheit in Hengersberg zu absolvieren.

Ausgeruht und gut vorbereitet begann man dann vor rund 100 Zuschauern, darunter der wahrscheinlich bekannteste Einwohner Hengersbergs, der Kabarettist und begeisterte Tennisspieler Django Asül, mit einer 2:1-Führung.

Tom Bittner an Position 2 gewann gegen den Österreicher David Simon glatt in zwei Sätzen. Ebenso wie an Position 6 der erst 16-jährige Jan Kusy aus Prag, der den verletzten Christian Kloimüllner hervorragend vertrat. Antonin Adamcik, ebenfalls aus Prag, wehrte sich über fast zwei Stunden tapfer gegen seinen mehr als zehn Jahre jüngeren Gegner, unterlag aber am Ende knapp mit 4:6 im zweiten Satz.

Nach dem positiven Auftakt hoffte man, mit einer Führung oder wenigstens einem 3:3 in die Doppel gehen zu können. Doch hier wollten die Gastgeber absolut nicht mitspielen. Der 40-jährige Routinier Raimund Knogler ließ dem halb so alten Nicolas Santiago keine Chance und glich zum 2:2 aus. Ebenso schnell verlor der tschechische Routinier Lukas Polacek auf Position 3 gegen Jonathan Grimm. Maxi Heinzel auf der Spitzenposition hatte erneut eine sehr schwere Nuss zu knacken. Der Österreicher Philipp Bachmaier, der normalerweise in der österreichischen Bundesliga spielt, zeigte kaum Schwächen. Bei einer Stimmung wie auf dem Fußballplatz ließ sich Heinzel nicht beeindrucken. Bei 5:3-Führung zum Ausgleich konnte er jedoch vier Satzbälle nicht nutzen. Somit war das Spiel zum 2:4 gedreht.

Der letzte Akt des Dramas spielte sich in den Doppeln ab, in denen sich die Gersthofer als Team erwiesen und bis zum Schluss fighteten. Trainer Milan Krivohlavek ersetzte Nicolas Santiago und gewann mit Antonin Adamcik glatt in zwei Sätzen – 3:4. Die anderen beiden Doppel gestalteten sich wahrlich dramatisch. Beide verloren Satz 1, doch beide kämpften sich zurück, sodass der Match-Tiebreak die Entscheidung bringen musste. Polacek/Kusy gewannen mit 13:11 und glichen zum 4:4 aus, doch Heinzel/Bittner verloren mit 8:10. Damit kam es leider doch nicht mehr zu der möglichen Überraschung, und die Gersthofer Aufstiegsträume waren ausgeträumt. (wijo)