Vier Tage Top-Tennis

Im Rahmen der Schwaben Challenge erstmals ein Aktiven- DTB-Turnier im Sommer beim TC Rot-Weiß Gersthofen

Bereits seit drei Jahren findet in Gersthofen im Januar der dbc-Winter-Cup statt. Heuer hat man erstmalig vom bayerischen Tennis-Verband auch ein Sommer-Aktiven-Turnier erhalten. Der 1. dbc Sommer-Cup für Damen und Herren war dotiert mit insgesamt 3000 Euro Preisgeld. Die Herrenkategorie war ausgeschrieben in der Kategorie A5 für insgesamt maximal 64 Teilnehmer, die Damen in Kategorie A6 für maximal 48 Spielerinnen. Insgesamt meldeten 53 Herren und 20 Damen. Mit der Gesamtteilnehmerzahl konnte man vonseiten des Veranstalters ganz zufrieden sein, ein paar Damen mehr hätten es jedoch schon sein dürfen. Mit dem Wetter hatte man diesmal mehr Glück als beim letzten Turnier in den Pfingstferien. Diesmal blieb man während des gesamten Turnieres von Donnerstag bis zu den Endspielen am Sonntag trocken.

Der letzte Ballwechsel des letzten Finales war kaum beendet, als sich das schon angekündigte Gewitter über der Anlage im Auwald ergoss. Die Zuschauer bekamen hochklassiges Tennis und zum Teil sehr spannende Matches geboten.

So beharkten sich zum Beispiel im Viertelfinale Lokalmatador Tom Bittner und der an Top 4 gesetzte Nico Kleber vom TC Schiessgraben mehr als zweieinhalb Stunden. Bittner, der noch in der Runde zuvor den Lokalrivalen Jan Skerbatis vom TC Siebentisch Augsburg klar in zwei Sätzen besiegte, musste sich am Ende knapp mit 3:6 und 6:7 geschlagen geben. Doch das Erreichen des Viertelfinals konnte er getrost als Erfolg verbuchen und als kleines Trostpflaster gab es einen Scheck von 100 Euro für das Nachwuchstalent des TC Rot-Weiß Gersthofen.

In der Herren Konkurrenz setzten sich die beiden Topfavoriten Edison Ambarzumjan, Nr. 148 DTB und Philipp Schroll, Nr. 160 DTB erwartungsgemäß durch und erreichten ohne Satzverlust das Finale. Dieses entschied in einem hochklassigen Match Schroll vom TC Blutenburg München glatt mit 6:2 und 6:2 für sich und konnte sich über den Siegerscheck in Höhe von 800 Euro freuen.

Noch glatter verlief das Damenfinale. Die an Position 7 gesetzte Sylva Hahn war die Überraschung des Turnieres. Die bereits 45-Jährige, die in Böblingen Damen 30 Bundesliga spielt, setzte sich gegen sämtliche Top-Gesetzten durch. Im Finale ließ sie dann der Nummer 2, Luzia Obermeier vom TC Ismaning keine Chance (6:2 und 6:0). Hahn, die das Turnier als Vorbereitung für die Seniorenweltmeisterschaft Mitte September in Umag, Kroatien nutzte, konnte sich über den Siegerscheck in Höhe von 500 Euro freuen. (wijo)