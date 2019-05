vor 57 Min.

Vater und Sohn holen den Pokal

Bel Mare Cup beim Tag der offenen Tür des TC Rot-Weiß

Auch dieses Jahr konnte bei fast perfektem Wetter und wie geplant der Bel Mare Cup, das traditionelle Saisoneröffnungsturnier des TC Rot-Weiß Gersthofen, in den Tag der offenen Tür integriert werden. So bestand auch für Besucher die Möglichkeit der Teilnahme, nachdem man sich am Vormittag bei entsprechenden Lehreinheiten durch die zur Verfügung stehenden Trainer vorbereiten konnte.

Nach drei Vorrundenmatches, deren Paarungen nach jeder Runde neu ausgelost wurden, konnten sich dann im Finale die Paarung Jochen Maurer/Günter Maurer mit 6:2 deutlich gegen Thommy Kling/Wilbert Jochims durchsetzen. Geehrt wurden sie vom Sportwart und Turnierleiter Herbert Heinzel.

Der Tag der offenen Tür selber kann ebenfalls als Erfolg gewertet werden, da er trotz des wechselnden Wetters aber ohne die in der Vergangenheit immer spürbare „stadtinterne Konkurrenz“ des verkaufsoffenen 1. Mai sehr viele Interessenten auf die Tennisanlage in den Lechauen gezogen hat. Auf allen Plätzen war ein ständiger Betrieb, egal ob für die Kleinsten, die Mittleren oder die Erwachsenen, bei Sektempfang, Tennistraining, Hüpfburg, Tennisshop oder Weißwurstfrühstück. Als positives Resultat des Tages konnten etliche Neumitglieder gewonnen werden. (wijo)

