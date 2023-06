Adelsried/salzburg

23.06.2023

Wenn der Läufer mit der Natur verschmilzt

Traumhaft Ausblicke bieten sich in der herrlichen Landschaft des Salzkammergutes. Ausdauersportler Max Mann hatte beim „Mozart100“-Ultralauf über 105 Kilometer und 5.400 Höhenmeter nur enige Blicke dafür übrig. Fotos: Vanessa Mann

Plus Maximilian Mann aus Adelsried meistert in der herrlichen Landschaft des Salzkammerguts den „Mozart100“-Ultratrail über 105 Kilometer und 5.400 Höhenmeter. Was er dabei empfunden hat.

Von Oliver Reiser

Den meisten Menschen ist die Mozartstadt Salzburg bekannt für die nach dem Komponisten bekannten Kugeln, die berühmten Nockerl oder die Festspiele. Die Stadt und das Salzkammergut aber auch landschaftliche Bühne für den „Mozart100“ – den legendären Ultra-Trail-Lauf über 105 Kilometer und schwindelerregende 5.400 Höhenmeter. Die diesjährige Ausgabe zog dabei mit fast 3.000 Frauen und Männern aus 70 verschiedenen Nationen das bisher größte und internationalste Teilnehmerfeld an den Start. Unter ihnen auch der Adelsrieder Max Mann, der nach dem Zugspitz-Ultra-Trail bereits seinen zweiten Lauf jenseits der 100-Kilometer-Marke finishte. Wie der 34-Jährige den lauf erlebt hat.

Kurz vor 5 Uhr wird die Nacht von der Morgendämmerung abgelöst. Über dem Kapitelplatz, auf dem sich die Läufer hinter dem Start- und Zielbogen eingefunden haben, thront hoch über den barocken Türmen als weithin sichtbares Wahrzeichen der Stadt die Festung Hohensalzburg. Im Schatten des Salzburger Doms werden die letzten Sekunden heruntergezählt. Dann geht es los. „Ich möchte beinahe sagen endlich, denn die letzten Tage waren natürlich von Anspannung und Nervosität geprägt und die letzte Nacht vor dem Start, die von meinem Wecker um drei Uhr nach maximal drei Stunden Schlaf beendet wurde, sehr kurz“, schildert Max Mann seine Gemütslage.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

