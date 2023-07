Altenmünster

16:26 Uhr

Die Alt-Löwen kommen zum Jubiläum des SC Altenmünster

Plus Beim SC Altenmünster ist anlässlich des 75-jährigen Bestehens einiges geboten: ein Promispiel gegen 1860 München und der Brauer-Cup der Fußballer.

Vier abwechslungsreiche Festtage warten auf die Bewohner in Altenmünster und Umgebung anlässlich des 75-jährigen Vereinsjubiläums des SC Altenmünster ab dem kommenden Donnerstag, 13. Juli. „An die 130 Helferinnen und Helfer sind im Einsatz, damit sich alle Gäste bei uns wohlfühlen“, freut sich der Festausschussvorsitzende Fabian Herdin mit seinem Organisationsteam auf die zahlreichen Programmpunkte mitten im Sommer 2023. Den sportlichen Höhepunkt gibt es gleich zum Auftakt mit dem Auftritt der Fußball-Traditionsmannschaft des TSV 1860 München gegen eine Legendentruppe des Jubiläumsvereins am Donnerstag ab 18.30 Uhr.

Einmal mehr hat der langjährige Zeugwart und Mannschaftsbetreuer der Löwen, Wolfgang Fendt, das Gastspiel der Sechziger in Altenmünster organisiert. 18 Jahre lang war Fendt mit Spielen wie zum Beispiel Torwart Gabor Kiraly (der mit der Schlabberhose), Tim Gebhard, Benni Lauth, Uwe Wolf oder Harald Cerny in der Bundesliga unterwegs. Sie alle wird der 70-Jährige am Donnerstag wieder treffen, denn Löwen-Teammanager Jan Mauersberger hat den in Altenmünster wohnenden Fußballfan als Betreuer für sein Team engagiert.

