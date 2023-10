Die Fans der Kangaroos dürfen von allem träumen

Warum man den guten Saisonstart mit zwei Siegen und der Tabellenführung in der 2. Bundesliga Pro B bei den Basketballern der BG Leitershofen/Stadtbergen vor dem Spiel gegen Oberhaching nur als Momentaufnahme betrachtet.

Für die BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen steht am dritten Spieltag der 2. Basketball-Bundesliga 2023/2024 das zweite Heimspiel in Folge auf dem Programm. Zum Ende der englischen Woche empfangen die Kangaroos in der Sporthalle Stadtbergen als aktueller Spitzenreiter die TSV Oberhaching Tropics (Spielbeginn 19.30 Uhr).

Die Stimmung bei der BG war natürlich bestens nach den beiden Auftaktsiegen in Fellbach und gegen die Fraport Skyliners Juniors, die bekanntermaßen mit der zwischenzeitlichen Tabellenführung belohnt wurden. „Natürlich ist das eine Momentaufnahme und wir bewerten es nicht über, aber klar nehmen wir das auch gerne mit“, sagt Stefan Goschenhofer, der Sportliche Leiter der Leitershofer. „Es war gerade für unsere neu formierte Mannschaft wichtig, gut aus den Startlöchern zu kommen und besonders in der Verteidigung haben wir bisher wirklich mehr als überzeugt. Die Fans dürfen jetzt von allem träumen. Ich glaube aber, dass unser Trainerteam das richtig einschätzt und die Jungs gut auf dem Boden der Tatsachen halten kann.“

Dazu hat das Spiel gegen Oberhaching als ewig junges Süd-Derby zwischen den beiden Konkurrenten einen wie immer besonderen Charakter. Dies bewiesen auch die Spiele der letzten Saison. Da bekamen die Kangaroos gleich am zweiten Spieltag eine herbe dreistellige Klatsche im Münchner Süden verpasst. Im Rückspiel war man dann in der Außenseiterrolle, überzeugte jedoch mit einer großartigen Leistung und fuhr dann im Februar einen knappen Sieg nach Hause. Dieser war damals gleichbedeutend mit dem vorzeitigen Klassenerhalt der Stadtberger und wurde dementsprechend gefeiert.

Der gegnerische Trainer ist ein Ex-Kangaroo

Dass an einer weiteren Stadtberger Party insbesondere Oberhachings Chefcoach Mario Matic wenig Gefallen finden würde, liegt auf der Hand. Matic war lange Jahre als Spieler für die BG aktiv und ist dem Verein noch immer sehr freundschaftlich verbunden. Dazu war sein Pendant auf Leitershofer Seite, Emanuel Richter, viele Jahre in Nördlingen Spieler unter Matic. Man kennt und schätzt sich also.

In der vergangenen Saison erreichten die Tropics problemlos die Play-Off Runde. Das dürfte auch die Messlatte für diese Saison sein. Der Saisonstart verlief mit einem Sieg gegen Absteiger Schwenningen und einer Niederlage beim starken Aufsteiger TSV Breitengüssbach ausgeglichen. Mehr als mit den Ergebnissen haderte Matic aber damit, dass ihm krankheitsbedingt jeweils sieben Spieler ausgefallen waren. Bis Samstag werden sicherlich wieder einige zurückkommen und dann gilt es für die Kangaroos, gegen ein starkes Team, bestehend aus vielen erfahrenen Akteuren wie Omari Knox, Peter Zeis oder Janosch Kögler, aber auch einigen jungen Talenten wie Philipp Bode, Maxwell Dongmo Tekmoka oder Mateo Jukic zu bestehen.

Trainer verspricht: Wir werden alles für die Fans geben

Wichtig für die Mannschaft von Trainer Emanuel Richter wird sein, wie die Regeneration gerade nach dem absoluten Kampfspiel gegen Frankfurt verlaufen ist. „Selbstverständlich sind wir sehr motiviert, für unsere Fans wieder alles zu geben und hoffen auf eine randvolle Halle für das Derby. Dazu freuen wir uns, auch wieder an unserem traditionellen Samstagabendtermin zu spielen“, freut sich BG-Co-Trainer Martin Jankov, der mit einer hart umkämpften und spannenden Partie rechnet.

Vermutlich kann die BG mit derselben Formation antreten wie gegen Frankfurt. Erstmals stand da auch Nico Lagerman nach seiner langwierigen Verletzung im Kader. Er soll nun sukzessive wieder an die Belastung eines Spieles herangeführt werden.

Am Samstag gibt es auch einige Vorspiele: Um 11.45 Uhr trifft die dritte U14-Mannschaft der Leitershofer auf den PSV Ingolstadt, anschließend um 14 Uhr die zur baramundi basketball akademie gehörende dritte Herrenmannschaft auf denselben Gegner, bevor um 16.30 Uhr die U18 gegen den TV Memmingen antritt.

Nach dieser Partie müssen die Zuschauer die Halle dann kurz verlassen. Offizieller Einlass zum Pro-B Spiel ist dann um 18.30 Uhr. Angesichts des erwarteten großen Zuschauerandranges wird den Fans empfohlen, rechtzeitig anzureisen. Karten gibt es im Onlineshop der Kangaroos und an der Abendkasse. (asan)