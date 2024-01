"Endlich einmal auswärts Eier zeigen!"

Die Zweitliga-Basketballer der BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen wollen in Ehingen ihre schwarze Serie in fremden Hallen beenden.

Das Tabellenbild in der 2. Basketball Bundesliga verspricht vor dem 15. Spieltag, an dem die BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen am Samstagabend beim Team Ehingen Urspring antreten muss (Spielbeginn 18 Uhr Sporthalle Johann Vanotti Gymnasium/Übertragung im Livestream), Spannung pur für den restlichen Saisonverlauf. Aktuell trennt den Tabellendritten Ludwigsburg vom Tabellenzehnten Fellbach gerade einmal ein Sieg. Ganz vorne haben sich mit Rhöndorf und Erfurt zwei Teams abgesetzt, die durchaus konstanter als die Konkurrenten agieren, aber mit jeweils bereits drei Niederlagen auch alles andere als einen Durchmarsch durch die Liga hinlegen. Und hinten im Tableau stehen vier Teams, die zwar aktuell ein wenig den Anschluss an die Play-Off Plätze verloren haben, aber eben auch zu jeder Zeit fähig sind, jeden Gegner in der Liga zu schlagen.

Zu diesen Mannschaften aus der Gruppe der momentanen Nachzügler zählt auch der auf Platz zwölf notierte samstägliche Gegner der Kangaroos. Eine anspruchsvolle Aufgabe für die BG, mit den Grünhemden von der Schwäbischen Alb hatte man nämlich bereits im Hinspiel heftig zu kämpfen, bis der 83:71-Heimsieg feststand. Insbesondere die Starting Five von Trainer Johannes Hübner um Vincent Neugebauer (21/213), Daniel Zacek (22/182), Valtteri Mervola (21/185), Adam Thoseby (32/197) und Jared Grey (18/201) punktet durchgängig zweistellig. Zu diesen Leistungsträgern gesellen sich jede Menge hochverlangte Talente aus der hauseigenen Urspringakademie. Vor Wochenfrist gewann man auswärts in Breitengüssbach, zuvor unterlag man beim Stadtberger Gegner des letzten Spieltags, Ludwigsburg, nur hauchdünn in der Verlängerung mit 100:103 – verzeichnete also durchaus einen Aufwärtstrend.

BG-Coach Emanuel Richter freute sich nach dem Sieg gegen eben besagte Ludwigsburger dann auch nur kurz. Er lobte sein Team auch explizit für die gezeigte Leistung, um dann aber auch gleich – weit früher als gewohnt – das Auswärtsspiel an der Donau ins Visier zu nehmen. „Wir müssen auch endlich einmal auswärts Eier zeigen“, wählte er im Livestream der Kangaroos im Interview sehr eindringliche Worte in Bezug auf die Auswärtsschwäche seiner Mannschaft.

Wer Richter und seinen Ehrgeiz kennt, weiß, dass die Negativserie in der Fremde an ihm nagt. Demzufolge forderte er zuletzt mehrfach mehr Konzentration ein, wenn eben das eigene Publikum die Mannschaft nicht nach vorne peitscht. Dem Leitershofer Headcoach ist angesichts der Tabellenkonstellation natürlich klar, dass der begehrte Play-Off Platz nur dann erreichbar ist, wenn man auch auswärts den ein oder anderen Sieg mitnimmt. Er legt auch nochmals nach: „Wir müssen wirklich alles geben, um zu gewinnen, von der ersten Minute an aggressiv um jeden Ball kämpfen“, so Richter. Die Fans dürfen also durchaus gespannt sein, ob die Spieler dieses Mal mental bereit sein werden, am Samstagabend aus Ehingen nach über drei Monaten wieder einmal einen Auswärtssieg davonzutragen. (asan)