Für die Kangaroos ist Schluss mit Lustig

Statt Faschingsball bestreitet die BG Leitershofen/Stadtbergen das dritte Spiel innerhalb von sieben Tagen. Gegen Erfurt will man die letzten Reserven mobilisieren.

Basketball statt Faschingsball. Die BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen muss in der 2. Basketball-Bundesliga am Samstagabend zum dritten Mal binnen einer Woche antreten. In der Stadtberger Sporthalle trifft man auf die Basketball Löwen Erfurt (Spielbeginn 19.30 Uhr). Das Vorspiel bestreitet die vierte Herrenmannschaft gegen die BG Illertal (16.30 Uhr).

Das dritte Spiel binnen einer Woche, der dritte schwere Gegner für die Kangaroos. Die Thüringer reisen mit drei Siegen in Folge gegen Oberhaching, Ludwigsburg und Hanau an. Besonders dass man den White Wings vor zwei Wochen die erste Saisonniederlage beibringen konnte, noch dazu in deren Halle, macht das Team von Trainer Enrico Kufuor ein wenig zum Team der Stunde in der PRO B. Der Grund für den Aufschwung liegt sicher darin begründet, dass die Löwen im Vergleich zur Hinrunde deutlich weniger Verletzungspech zu beklagen haben. Und gerade die Starting Five mit Guy Landry Edi, Alieu Ceesay, Tyseem Lyles, Jan Heber und Noah Kamdem zählt zur ersten Güteklasse der PRO B. Oft stehen diese Spieler 30 Minuten und mehr auf dem Parkett.

BG-Trainer Emanuel Richter: „Es ist eine ähnliche Ausgangslage wie am Mittwoch gegen Ulm. Erfurt hat eine bärenstarke Starting Five und dahinter kommen dann einige sehr vielversprechende junge Talente, die man aber auch immer im Auge behalten muss. Wir werden versuchen, zum Ende dieser anstrengenden Woche alle Kräfte zu mobilisieren und hoffen natürlich, dass wir im Vergleich zum Mittwoch Spiel nicht nur 34 oder 35 Minuten, sondern ganz bis zum Schluss die Partie offen halten können“, blickt der Kangaroos-Coach nach vorne. In guter Erinnerung ist bei der BG noch das Hinspiel, durch einen Korb von Teathloach Pal in allerletzter Sekunde gewann man seinerzeit am zweiten Spieltag mit 71:69 in Thüringen.

Wieviel hat man an Körnern verloren?

Auch wenn man bei den Matches in Koblenz am Sonntag und gegen Ulm am Mittwoch sicherlich einiges an Körner hat liegen lassen müssen, wollen die Leitershofer nochmals alles geben, um vielleicht einen weiteren Sieg einfahren zu können. BG-Motivationstrainer Wayne Chico Pittman: „Wir haben versucht, bestmöglich zu regenerieren und werden am Samstag nochmals alles in die Waagschale werfen. Danach ist ja dann wieder die sogenannte Länderspielpause und Zeit zur Erholung, bevor es dann im März und April in die finale Saisonphase geht. Die Unterstützung der Fans kann in einer solch schwierigen Situation aber auch nochmals ungeahnte Kräfte freisetzen“, so Pittman. Dass der Spielmodus für die Kangaroos nun schon zum fünften Mal eine unfreiwillige Unterbrechung bereithält, ist sicherlich nicht optimal für den Rhythmus.

Wie das Aufgebot der Kangaroos am Samstag aussehen wird, entscheidet sich nach den diversen krankheits- und verletzungsbedingten Ausfällen der Woche wohl erst unmittelbar vor dem Spiel.

Karten für die Partie gibt es im Onlineticketshop auf www.hessing-kangaroos.de oder an der Abendkasse. Die Stadtberger weisen erneut darauf hin, dass im Mittelblock nur Dauerkartenplätze oder Karten mit fester Sitzplatzzuordnung gültig sind. (asan)