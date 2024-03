Was für eine enge Kiste für die Kangaroos

Im Kampf gegen die Farmteams der Bundesliga mischen die Basketballer der BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen noch immer um einen Playoff-Platz mit.

Das ist vielleicht eine enge Kiste. Hauchdünn mit 77:76 gewannen die Basketballer der BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen in Breitengüßbach. „An einem Tag, in dem wir zwei von 20 Dreiern in der ersten Halbzeit treffen, ist es schwierig, den Rhythmus zu finden. Wir lagen erneut mit 16 Punkten zurück und haben die Wende geschafft gegen einen enorm kampfstarken Gegner. Dafür gebührt meinem Team Respekt und beweist dessen Charakter. Klar, am Ende hatten wir auch Glück“, bilanzierte Chefcoach Emanuel Richter nach dem nervenzerfetzenden Krimi, in dem die Gastgeber Sekunden vor Schluss einen Korbleger versemmelten.

Während Breitengüßbach damit definitiv als Absteiger feststehen, ist in Sachen Play-offs zwei Spieltage vor Abschluss der Hauptrunde in der 2. Bundesliga Pro B noch gar nichts entschieden.

Da die anderen Ergebnisse am Wochenende zu Gunsten der Kangaroos ausfielen, rückte man mit dem Auswärtssieg wieder auf Platz acht, den finalen Play-off Platz in der Tabelle vor, und kann diesen aus eigener Kraft verteidigen. Das Tabellenfeld ist so eng, dass die Kangaroos im besten Fall noch Vierter im Klassement werden können und im schlechtesten Fall eben Elfter. Die Fans können alle Konstellationen auf dem Tabellenrechner der Liga unter www.2basketballbundesliga.de/tabellenrechner-prob-sued/ durchspielen und sich auf ein packendes Hauptrundenfinale am kommenden Samstag um 19.30 Uhr in der Stadtberger Sporthalle gegen den BBC Coburg freuen.

Bei der Vorbereitung auf das Match kann sich das Team diese Woche die Hallenzeiten aussuchen, da alle Jugendteams der Kangaroos in Wien beim größten internationalen Basketball-Jugendturnier in Europa weilen. Die Delegation der BG ist mit fast 100 Spielern und Trainern am Montagmorgen in Richtung der österreichischen Hauptstadt aufgebrochen, wird aber dann pünktlich zum Spiel gegen Coburg am Samstag zur Unterstützung der Ersten wieder in Stadtbergen eintreffen.

„Nun geht es am Samstag gegen Coburg um alles, wir bauen da natürlich auf unsere Fans“, sagt Richter vor diesem „Do-or-Die“-Spiel, in dem eine Niederlage wohl das Aus im Play-off-Rennen bedeuten würde.

„Basti März, Jannik Westermeir und Nico Lagerman haben in Breitengüßbach 80 Prozent der Punkte erzielt und uns mit einer großartigen Leistung den Sieg gerettet“, weiß Mentaltrainer Wayne Chicco Pitmann, wem die Kangaroos diesen Zittersieg zu verdanken haben. „Um jetzt den letzten Schritt für das große Ziel in Richtung Play-Offs zu gehen, werden wir daran arbeiten, in den beiden letzten Spielen sicher wieder ein etwas breiteres Scoring zu bekommen.“

BG-Geschäftsführer Andreas Moser bedauert das Ende der langen gemeinsamen Vergangenheit mit den Breitengüßbachern, die ein Jahr vor den Kangaroos in den 2. Bundesliga aufgestiegen waren: „Natürlich haben wir Mitgefühl. Wenn solch ein Team jetzt absteigen muss, beweist das, wie brutal stark die PRO B ist.“ Breitengüßbach zählt zusammen mit BBC Coburg, dem TSV Oberhaching und der BG Leitershofen/Stadtbergen zu den kleiner Basketball-Standorten, die den ungleichen Kampf gegen die Farmteams der Bundesligisten FC Bayern, Ludwigsburg, Ulm, Frankfurt oder Erfurt aufnehmen. Zu der von der Liga forcierten Wettbewerbsverzerrung zählt auch die Tatsache, dass diese Farmteams viele Spiele unter der Woche austragen dürfen. Dies ermöglicht den Einsatz von noch mehr Profis aus der BBL, während die kleineren Mannschaften gleichzeitig nach Arbeit und Studium beschwerliche Reisen auf sich nehmen müssen. Dass die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen nach wie vor im Wettlauf um einen Play-off-Platz dabei ist, muss bereit als Erfolg gewertet werden.

Nichtsdestotrotz freut man sich bei den Kangaroos jetzt auf das letzte Heimspiel gegen Coburg. „Da wollen wir den entscheidenden Schritt Richtung Play-Offs machen“, gibt sich Andreas Moser kämpferisch. „Ich empfehle allen, die Tickets schon jetzt in unserem Onlineshop zu erwerben, wir erwarten eine randvolle Halle.“ (asan/oli)