Frecher Biberbacher Auftritt beim Tabellenführer

Plus Der Aufsteiger SC Biberbach zeigt keinen Respekt und entführt in Obereichstädt einen Punkt.CSC Batzenhofen lässt Aufbäumen gegen die Niederlage vermissen.

Die Fußball-Frauen des SC Biberbach haben als Aufsteiger in die Landesliga ihren Respekt abgelegt. Beim bisher ungeschlagenen Tabellenführer FV Obereichstätt entführten sie mit einem 2:2 einen Punkt. Während der SSV Anhausen nach dem 2:1-Sieg im landkreisderby gegen den FSV Wehringen weiter an der Spitze der Bezirksoberliga mitmischt, musste der CSC Batzenhofen beim 0:1 gegen den FC Loppenhausen einen Dämpfer hinnehmen.