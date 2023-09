SC Biberbach wird in der Nachspielzeit bestraft

Plus Der Landesliga-Aufsteiger SC Biberbach lässt trotz guter Leistung gegen Regensburg zwei Punkte liegen.

Trotz einer guten Vorstellung mussten die Fußball-Frauen des SC Biberbach zwei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt abgeben. Gegen den SC Regensburg klassierte der Landesliga-Aufsteiger in der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer. Gut gestartet ist Landesliga-Absteiger SSV Anhausen in die Bezirksoberliga. Beim SV Wattenweiler gab es im zweiten Spiel den zweiten Sieg.

Das Auswärtsspiel nächsten Sonntag in Geratskirchen wurde auf den 1. Mai 2024 verschoben. Am 30. September um 17 Uhr geht es mit einem Heimspiel gegen den FC Passau weiter. (scb-)