SSV Anhausen stürmt mit Kantersieg an die Spitze

Der SSV Anhausen übernimmt nach 6:0 gegen den FSV Wehringen die Führung in der Bezirksoberliga. Der SC Biberbach erlebt eine Achterbahnfahrt durch die Tabelle.

Rauf auf Platz zwei und runter auf Platz sechs – der SC Biberbach erlebte innerhalb einer Woche eine Achterbahnfahrt durch die Landesliga. Nach der 1:2-Heimniederlage gegen den FV Obereichstätt ist der Klassenerhalt noch nicht gesichert. Mit dem auch in dieser Höhe verdienten 6:0-Erfolg gegen den FSV Wehringen haben die Frauen des SSV Anhausen ihre Tabellenführung in der Bezirksoberliga ausgebaut, da der schärfste Konkurrent TSV Buchenberg völlig überraschend gegen Schwaben Augsburg II mit 0:1 unterlag. Eine vermeidbare 2:4-Niederlage kassierte der CSC Batzenhofen beim FC Loppenhausen.

SC Biberbach - FV Obereichstätt 1:2 (0:1). Nachdem die letzten Wochen sehr positiv für den SC Biberbach ausfielen, wollte man nun den Klassenerhalt perfekt machen. Doch da spielten die Gäste nicht mit. In der 38. Minute erzielten sie nach einer Ecke per Kopf den verdienten Führungstreffer. In der Halbzeit gab Trainer Fabian Wolf seinen Spielerinnen mehrere Möglichkeiten an die Hand, das sehr gute Pressing der Gäste zu überwinden. Damit wollte man das Spiel drehen. Doch bereits eine Minute nach Wiederanpfiff musste der SCB nach einem Fehler in der Abwehrkette das 0:2 hinnehmen. Durch diesen Treffer wurde den Biberbacherinnen der Wind aus den Segeln genommen. In den letzten 25 Minuten konnte die Heimelf die Ratschläge von Trainer Fabian Wolf umsetzen, was jedoch erst zu spät genutzt wurde. Jana Müller traf in der 90. Minute dann noch zum 2:1. Doch dieser Treffer kam leider zu spät. Die Biberbacherinnen konnten den Rückstand nicht mehr aufholen.

Am Feiertag 1. Mai gilt es im Nachholspiel beim DJK SV Geratskirchen eine bessere Leistung zu zeigen und den Klassenerhalt endgültig fix zu machen. (scb-)

SSV Anhausen - FSV Wehringen 6:0 (3:0). Die Partie begann mit einem gefährlichen Angriff der Gäste, der jedoch von SSV-Torhüterin Anna Saule entschärft werden konnte. Danach kam die gut geölte Angriffsmaschine des SSV so richtig ins Laufen. Folgerichtig fielen in regelmäßigen Abständen die Tore zum 6:0 durch Lotta Edelmann (17./39./75.), Isabella Schalk (60./66.) und Anna Kronwitter (36.). Nach dieser Begegnung führt Schalk die Torschützenliste mit 20 Treffern an und Lotta Edelmann ist mit 14 Toren hier Dritte. Insgesamt überzeugten die Anhauser Fußballfrauen jedoch nicht nur im Angriff, sondern auch mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und stehen vollkommen zurecht an der Tabellenspitze. (zer)

FC Loppenhausen - CSC Batzenhofen-Hirblingen 4:2 (2:0). Viel vorgenommen hatte sich die CSC-Elf. Dennoch oder vielleicht gerade deshalb startete man sehr nervös. Und so musste CSC-Torfrau Patricia Ramljak bereits nach wenigen Minuten hinter sich greifen. Das sie dabei per Kopf von ihrer eigenen Verteidigerin überwunden wurde, machte den Treffer umso bitterer (12.). Und nur vier Minuten später machte das zweite Gegentor den Fehlstart perfekt. In der zweiten Hälfte machten es die CSC-Mädels besser, gerieten aber nach einer guten Stunde mit 3:0 in Rückstand. Doch aufgeben wollten sich die Mädels des CSC nicht und nach schöner Hereingabe von Selina Reith vollendete Nina Fuchs zum 3:1 (79.). Und tatsächlich gelang der Truppe des CSC, die nun wirklich Moral zeigte, kurze Zeit später durch Nina Fuchs der Anschlusstreffer. Nun warfen die Schmuttertalerinen alles nach vorne, doch der Ausgleich wollte ihnen nicht mehr gelingen. Im Gegenteil: In der Nachspielzeit musste man nach einem Konter das 4:2 hinnehmen. (kajü)

SV Baiershofen - FC Gerolsbach 3:1 (2:0). In einem Spiel auf Augenhöhe gingen die Grün-Weißen als Sieger vom Platz, weil sie ihre Chancen effektiver verwerteten. Das 1:0 durch Alina Meissner war der Dosenöffner. Sabine Gartmann konnte kurz vor der Halbzeitpause auf 2:0 erhöhen. Doch gleich im Gegenzug der Anschlusstreffer für Gerolsbach. Das Spiel war dann in der 60. Spielminute durch ein Eigentor zum 3:1 endgültig entschieden. (ph-)