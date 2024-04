Passivität des SC Biberbach wird bestraft

Die Fußball-Frauen des SC Biberbach verlieren gegen DJK SV Geratskirchen mit 1:3. CSC Batzenhofen holt einen Punkt beim Spitzenreiter m Allgäu.

Viel zu passiv trat der SC biberbach im Landesliga-Spiel gegen die DJK SV Geratskirchenauf und verlor mit 1:3. Einen Punkt beim Tabellenführer TSV Buchenberg (1:1) holte der CSC Batzenhofen in der Bezirksoberliga. Sehr zur Freude des SSV Anhausen, der mit einem 5:2 gegen den FC Loppenhausen mit den Allgäuerinnen gleichzog.

SC Biberbach - DJK SV Geratskirchen 1:3 (1:2). Die Partie startete mit zu viel Zurückhaltung und Passivität auf Seiten der Biberbacherinnen. Geratskirchen wurde eingeladen, ihr Spiel aufzuziehen und so musste die Heimelf in der 14. Minute das 0:1 in Kauf nehmen. Die Damen des SCB schafften es nicht wie gewohnt, ihr sauberes Passspiel und einen ordentlichen Spielaufbau zu kreieren. In der 30. Minute traf Hanna Mairshofer aus dem Nichts zum 1:1. Nina Altmann hatt ezuvor den Ball erkämpft. Dieser Treffer hätte den Knoten bei den Biberbacherinnen zum Platzen bringen können, doch nur drei Minuten später geriet die Heimmannschaft wieder in Rückstand. Mit 1:2 ging es in die Pause. Doch auch in der zweiten Halbzeit war das Spiel der Biberbacherinnen gezeichnet durch zu viel Passivität , fehlendem Spielaufbau, ungenauen Pässen und zu wenig zwingenden Aktionen. Nach einem Freistoß fiel in der 83. Minute das 1:3 für die Gäste. Alles in allem war die Leistung der Biberbacher Damen zu schwach, um hier etwas zu holen. Die Gäste wurden zu allen ihren Toren eingeladen.

Nächstes Wochenende gilt es auswärts gegen den FC Passau am Sonntagabend eine entsprechende Reaktion zu zeigen und einen Punktgewinn einzufahren. (scb-)

SSV Anhausen - FC Loppenhausen 5:2 (5:1). Eine sehr starke erste Halbzeit reichte den Gastgeberinnen um einen verdienten und nie gefährdeten Sieg einzufahren. Elandra Basha eröffnete sehr früh mit dem 1:0 (2.). Auch das überraschende 1:1 durch Lisa Nusser (5.) konnte die überlegenen SSV-Frauen nicht aus dem Konzept bringen. Isabella Schalk sorgte mit einem Doppelschlag für das 3:1 (17./28.). Nach den Treffern von Lotta Edelmann zum 4:1 (40.) und Elandra Basha zum 5:1 (45.+1) war die Partie entschieden. Im Gefühl des sicheren Sieges ließ die Heimelf nach dem Wechsel stark nach und brachte nichts Konstruktives mehr zustande. Dies konnten die Gästespielerinnen allerdings nicht zu einer Aufholjagd nutzen. Lediglich Lisa Nusser sorgte kurz vor Schluss mit dem 5:2 (90.) für eine leichte Ergebniskorrektur. Mit dem Erfolg ziehen die SSV-Frauen mit dem TSV Buchenberg gleich, der ein Spielweniger ausgetragen haben. (zer)

TSV Buchenberg - CSC Batzenhofen-Hirblingen 1:1 (1:0). Zum Tabellenführer ins Allgäu ging es für die CSC-Frauen. Und vielleicht lag es auch an der langen Anreise, dass man bevor man so richtig im Spiel angekommen war, bereits mit dem ersten Schuss der Gastgeberinnen in Rückstand geriet (6.). Die physisch starken Buchenbergerinnen hatten die CSC-Elf von Beginn an unter Druck gesetzt. Doch zeigten sich die CSC-Girls nicht geschockt und man präsentierte sich in der Folgezeit auf Augenhöhe gegen die Allgäuerinnen. So ging es mit einem Tor Rückstand in die Halbzeit.

Auch in der zweiten Hälfte erlebten die Zuschauer ein kampfbetontes Fußballspiel, doch nun konnte sich die CSC-Elf nach und nach mehr Vorteile in der Offensive erspielen und hatte auch durchaus die Chance zu einem Treffer. Den verdienten Ausgleich erzielte dann in Julia Mühldorfer, die einen Freistoß verwandelte (79.). Und so ermöglichten eine gut stehende Abwehr und konzentriertes Defensivverhalten des gesamten Teams diesen Punktgewinn beim Tabellenführer. Mit dem ein oder anderen Quentchen Glück im Abschluss hätte man sogar drei Punkte mit nach Hause nehmen können. (kajü)