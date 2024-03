Sophia Hammerl mit Dreierpack beim Tabellendritten

Sophia Hammerl schießt den SC Biberbach zum 4:1-Sieg. Am Ostermontag geht die Reise im Pokal erneut ins 210 Kilometer entfernte Alburg.

Nachdem auch die Konkurrenz im Tabellenkeller der Frauenfußball-Landesliga gepunktet hat, waren es drei äußerst wichtige Punkte, die der SC Biberbach mit einem 4:1-Sieg beim Tabellendritten FC Alburg entführt hat. Der CSC Batzenhofen musste sich beim TSV Burgau mit 1:2 geschlagen geben. Das Spitzenspiel der Bezirksoberliga zwischen dem TSV Buchenberg und dem SSV Anhausen wurde abgesagt.

FC Alburg – SC Biberbach 1:4 (1:0). Das Hinspiel am ersten Spieltag der Landesligasaison endete mit einer unglücklichen Heimniederlage 0:2. „Wir waren vielleicht ein bisschen zu nervös“, blickt Trainer Fabian Wolf zurück. Diesmal wollten es die Biberbacherinnen auf jeden Fall besser machen. Bei starkem Wind und sehr tiefen Boden war es eine sehr zweikampfbetonte Partie. In der 20. Minute hatte Nina Altmann nach einem missglückten Befreiungsschlag der aufgerückten Alburger Torhüterin die Chance zur Führung. Der Ball konnte in letzter Sekunde sehenswert per Kopf an die Latte gelenkt werden. Kurz vor der Pause dann das 1:0 für Alburg durch Maike Lehner (41.) Nach einer missglückten Pressing Situation waren alle SCB-Mädels weit aufgerückt.

Direkt in Minute 47 fiel der Ausgleich. Nach einem Ballgewinn durch Larissa Jarasch bediente die in der Halbzeitpause eingewechselte Hanna Maiershofer per Lupfer die pfeilschnelle Sophia Hammerl. Diese umkurvte die Torhüterin und musste nur noch einschieben. Hanna Mairshofer war es dann in Minute 66 selbst, die das Spiel mit ihrem Treffer zum 2:1 drehte. Sophia Hammerl erzielte in der 74. Spielminute ihr zweites Tor zum 3:1 und setzte mit ihrem dritten Treffer den Schlusspunkt zum 4:1 (85.).

Bereits am Ostermontag treffen die beiden Mannschaften im Verbandspokal-Viertelfinale wieder aufeinander. Dann müssen die Mädels aus Biberbach und Erlingen innerhalb von neun Tagen ein weiteres Mal ins rund 210 Kilometer entfernte Alburg bei Straubing reisen. (scb-)