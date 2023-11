Fußball

02.11.2023

Abstiegsgespenst schwebt über dem Kellerduell

Plus Der SC Altenmünster holt in Krumbach trotz Unterzahl ab der achten Minute ein Unentschieden.

Die Grusel-Partys gab’s am Tag zuvor an Halloween. Geister oder sonstige furchterregende Gestalten gab es im Nachholspiel der Kreisliga West zwischen der SpVgg Krumbach und dem SC Altenmünster zwar keine mehr zu sehen, dafür aber kreiste 96 Minuten lang das Abstiegsgespenst über der Sportanlage an der Kammel beide Mannschaften stecken nämlich tief im Keller, keine gute Voraussetzungen also für ein Fußball-Schmankerl an Allerheiligen.

Und für die Gäste von der Zusam wurde der Auftritt tief im Süden des Günzburger Landkreises bereits nach acht Minuten zu einem wahren Höllenritt: Spieltrainer Dino Tuksar fädelte als letzter Mann im Laufduell bei seinem Gegenspieler ein. Schiedsrichter Maximilan Weber zückte zum Schrecken der mitgereisten SCA-Fans sofort die Rote Karte.

