Bittere Heimpleite für Dinkelscherben gegen das Schlusslicht

Für den TSV Dinkelscherben wird die Luft nach der 1:3-Heimniederlage gegen die SpVgg Langerringen jetzt ganz dünn.

Die Enttäuschung nach Abpfiff war groß und in den Gesichtern der Dinkelscherber Spieler, Verantwortlichen und Zuschauern abzulesen, als der Tabellenletzte aus Langerringen jubelnd im Mittelkreis den 1:3-Auswärtserfolg in der Bezirksliga Süd feierte.

Zur Halbzeit machte die Partie, die im Vorfeld als wegweisend für den Abstiegskampf gesehen wurde und auf keinen Fall verloren werden sollte, nicht den Anschein für dieses Ergebnis, denn trotz mäßigem Niveau und vielen Fehlpässen auf beiden Seiten hatte die Finkel/Fürst-Truppe das Spielgeschehen weitestgehend im Griff, auch wenn Torchancen Mangelware blieben. Zwei nennenswerte Abschlüsse von Hakan Avci und Lukas Hörtensteiner standen zu Buche, bis es in der 45. Minute einen Eckball gab, den Paul Holand maßgenau in den Fünfmeterraum servierte, wo TSV-Innenverteidiger Jonas Mößner am höchsten stieg und zum 1:0 einköpfen konnte.

Auch der erste Abschluss nach der Pause gehörte der Heimelf, aber ein strammer Schuss von Thomas Kubina verfehlte knapp das Tor (46.). Bis dahin schien alles nach Plan zu laufen für die Lila-Weißen, doch ein Treffer Marke „Tor des Monats“ leitete die Wende ein. Ein im Mittelfeld abgefangener Ball gelangte zu Robin Keiß, der Heimkeeper Lukas Kania zu weit vor seinem Tor wähnte und deshalb aus 40 Metern einfach mal abzog. Der Ball wurde länger und länger und schlug zum völlig überraschenden 1:1 ein (58.). Die Gäste witterten nun ihre Chance, brachten auch mehr Härte in die Partie und hatten Glück, dass es Schiedsrichter Fabian Hegener nach einer Tätlichkeit von Maximilian Altman bei Gelb beließ. Paul Holand hatte im Anschluss die erneute Führung auf dem Fuß, aber seine Direktabnahme im Strafraum konnte Gästetorwart Patrick Joder mit einer starken Parade klären (73.). Im Gegenzug vergab Torschütze Robin Keiß frei vor Kania eine Riesenchance (74.). Wiederum nur eine Minute später parierte Kania einen Konter in Überzahl erst zweimal stark, doch beim dritten Versuch war er machtlos, als der eingewechselte Lukas Müller den Abpraller nur noch einnicken musste zur 1:2-Gästeführung (75.).

Sichtlich geschockt geriet Dinkelscherben kurz darauf erneut in einen schnellen Gegenangriff und erneut Lukas Müller blieb frei vor Kania eiskalt und erhöhte auf 1:3 (83.).

Das zog der Heimelf endgültig den Stecker und es kam in der Schlussphase kaum noch zu nennenswerten Aktionen, was auch der personellen Situation der Lila-Weißen geschuldet war. Die mussten neben den zahlreichen Langzeitausfällen kurz vor der Partie weitere Ausfälle verkraften. Damit vergrößerten sich die Sorgen auf dem Kaiserberg vor dem Osterwochenende noch weiter.

TSV Dinkelscherben: Kania, Holand, Hörtensteiner (81. Geißler), Singl, Mößner, B. Fürst, Mayrock, Sirch, Kubina, Motzet, Avci (81. Seibold)

SpVgg Langerringen: Joder, Altmann (F. Köbler), Schaffner (84. Hirschner), Breuer, Goßner (75. Grüner), N. Köbler, Keiß, Keppeler, M. Müller (Rupprecht), Öztürk (46. L. Müller), Hieber

Tore: 1:0 Mößner (45.), 1:1 Keiß (58.), 1:2 L. Müller (75.), 1:3 L. Müller (83.). - Schiedsrichter: Fabian Hegener. - Zuschauer: 160.