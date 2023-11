Fußball

20.11.2023

Cosmos Aystetten geht auf Aufstiegskurs

Stefan Simonovic war in seinem Tatendrang kaum zu bremsen. Beim 5:0-Sieg des SV Cosmos Aystetten im Spitzenspiel gegen den SV Egg an der Günz erzielte der Torjäger mit einem lupenreinen Hattrick seine Saisontreffer Nummer 20 bis 22. Foto: Oliver Reiser

Plus Spitzenreiter SV Cosmos Aystetten deklassiert den Verfolger SV Egg an der Günz mit 5:0. Stefan Simonovic steuert Hattrick bei.

Jetzt schlägt’s 13! Seit mittlerweile 13 Spielen ist der SV Cosmos Aystetten in der Fußball-Bezirksliga Süd ungeschlagen. Mit einem souverän herausgespielten 5:0-Sieg gegen den Tabellendritten SV Egg an der Günz konnte man die Führung an der Tabellenspitze auf sechs Zähler ausbauen. Die Cosmonauten sind klar auf Aufstiegskurs. Zu verdanken haben sie den fünften Sieg in Folge ihrem Torjäger Stefan Simonovic, der im ersten Durchgang mit einem lupenreinen Hattrick den Grundstein dazu legte.

Von Anfang an war klar ersichtlich, dass sich die Aystetter für die 1.4-Klatsche aus der Vorrunde revanchieren wollten. Gegenüber der relativen schwachen Leistung zuletzt beim 3:1-Sieg gegen Schlusslicht SpVgg Langerringen war die Truppe um Spielertrainer Patrick Wurm nicht wiederzuerkennen. Von der ersten Minute an wurde am Sportfeld Einbahnstraßenfußball in Richtung des Egger Tores gespielt. Dabei betrieben die Cosmonauten absoluten Chancenwucher. Nachdem Stefan Simonovic und Raphael Marksteiner an Torhüter Wassermann gescheitert waren, musste ein Standard herhalten. Marcel Burda knallte einen Freistoß aus 25 Metern an den Pfosten, Simonovic stand dort, wo ein Torjäger zu stehen hat, und staubte zum 1:0 ab (17.). Die ausgelassenen Gelegenheit passten auf keine Kuhhaut. Selbst ein Foulelfmeter, den Jakob Rehklau an Simonovic verursachte, konnte nicht verwandelt werden. Raphael Marksteiner setzte das Spielgerät am Tor vorbei (28.). Zwei Minuten später war wieder Simonovic zur Stelle und köpfte eine Flanke von Maximilian Heckel zum 2:0 ein.

