Fußball

20.11.2023

Das Derby ist eine Stunde unterbrochen

Plus Ein Doppelschlag bringen den TSV Wertingen gegen den TSV Meitingen auf die Siegerstraße. Überschattet wurde das Spiel durch eine Verletzung des Linienrichters.

Von Michael Thiel

Der TSV Wertingen gewinnt auch das zweite Aufeinandertreffen in dieser Saison in der Fußball-Bezirksliga Nord gegen den TSV Meitingen mit 2:1. Ein Doppelschlag in der zweiten Halbzeit brachte den heimischen TSV auf die Siegerstraße. Das Derby hatte jedoch leider auch eine unschöne Seite.

Linienrichter Daniel Doneff verletzte sich in der ersten Halbzeit ohne Fremdeinwirkung schwer am Knie. Der Unparteiische musste zirka eine Stunde lang von den Betreuern, Physios und später durch die alarmierenden Rettungskräfte behandelt werden. Glücklicherweise war mit Yanick Furnier ein Schiedsrichter zufälligerweise vor Ort und konnte für den verletzten Doneff einspringen.

