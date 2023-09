Der SV Ehingen ballert den Spitzenreiter weg

Plus Der SV Ehingen/Ortlfingen meldet sich nach der ersten Saisonniederlage mit einem 6:1-Sieg gegen den SV Donaumünster in der Kreisklasse Nord 2 zurück.

Mit einer in dieser Höhe nicht zu erwartenden 6:1-Klatsche ballerte der SV Ehingen/Ortlfingen den bisherigen Spitzenreiter SV Donaumünster-Erlingshofen von der Tabellenspitze der Kreisklasse Nord 2. Damit konnte man sich für die jüngste 2:4-Pleite beim SV Kicklingen rehabilitieren.

Die Gastgeber störten von Beginn an das Aufbauspiel des SV Donaumünster mit konsequentem Pressing und ließen die Torfabrik der Liga überhaupt nicht zur Entfaltung kommen. Und als dann nach einer Viertelstunde Robin Schmidbaur mit einem satten Volleyschuss die Führung erzielen konnte, war das zu diesem Zeitpunkt schon hochverdient. Doch nur Minuten später fiel der überraschende Ausgleichstreffer, als die Ehinger Hintermannschaft nach einem Eckball Yannik Endres völlig freistehend zum Schuss kommen ließ und dieser das Leder unter die Latte wuchtete.