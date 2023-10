Ein Aufsteiger ist Herbstmeister

Plus Der SC Biberbach sichert sich Tabellenplatz eins nach der Vorrunde, weil Spitzenreiter SpVgg Auerbach gegen den TSV Steppach strauchelt. Deftige Packungen für Thierhaupten und Ustersbach.

Gut weggesteckt hat der SC Biberach die erste Saisonniederlage aus der Vorwoche und gewann deutlich mit 4:0 gegen den Tabellenletzten SV Bärenkeller. Da die SpVgg Auerbach gegen den TSV Steppach nur ein glückliches 1:1-Remis gelang, konnte sich der Aufsteiger die Tabellenspitze zurückerobern und die Herbstmeisterschaft in der Kreisklasse Nordwest feiern.