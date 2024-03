FC Horgau bringt TSV Meitingen zu Fall

FC Horgau gewinnt das Landkreisderby der Bezirksliga Nord gegen den TSV Meitingen mit 1:0.

Derbytime auf der Sportanlage Rothtal zum Bezirksliga-Rückrundenauftakt zwischen dem FC Horgau und dem TSV Meitingen. Und wieder einmal hat es sich gezeigt, dass es für die Lechtaler im Rothtal nichts zu holen gibt. Die Kleeblätter feierten einen 1:0-Sieg.

Die Partie beginnt wie erwartet mit hohem Tempo und sehr hoher körperlicher Intensität. Die erste Chance des Spiels ist eine riesengroße und gehört den Hausherren. Nach katastrophalem Fehler in der Meitinger Defensive landet der Ball bei Philip Meitinger, der allein auf den Torwart zugehen kann. Allerdings legt Meitinger sich den Ball im entscheidenden Moment etwas zu weit vor und kann das Geschenk der Gäste nicht annehmen (6.).

Der TSV ist nach diesem Hallo-Wach-Moment nicht lange von der Rolle und antwortet nur drei Minuten später mit einem satten Abschluss von Bobinger in der 18. Minute, den Felix Häberl mit der wichtigsten Tat des Tages entschärfen kann. Innerhalb des Fünfmeterraums herrscht Chaos und die Kugel landet bei Daniel Deppner. Der schließt zentral ab doch Häberl reißt die Fäuste hoch und hält die Null.

Es geht Schlag auf Schlag. Einen Freistoß setzt Valentin Blochum etwas zu lang an den zweiten Pfosten und Augenblicke später zieht er nur knapp am Tor vorbei. Es dauert bis zur 33. Spielminute, bis die Gäste wieder gefährlich im Mittelfeld kombinieren. Die Horgauer Abwehr ist jetzt allerdings sehr wach und kann den Angriff ins Abseits stellen. Fünf Minuten vor der Pause marschiert Deppner völlig alleingelassen in das Horgauer Verteidigungsdrittel und hält aus 20 Metern einfach Mal drauf. Häberl kann ohne größere Mühen halten, ist jedoch vom Verhalten seiner Vorderleute nicht begeistert. Zwei Minuten später verzieht Berisha knapp. Man könnte den Eindruck gewinnen, Horgau sieht sich schon in der Halbzeit. In der 43. Spielminute zeigt die Heimelf dann doch nochmals ihre volle Überzeugung. Mit hohem Tempo kombinieren sich die Kleeblätter durch das Mittelfeld und schicken Maxi Reitmeier auf der linken Außenbahn auf die Reise. Mit einem unwiderstehlichen Antritt und dem überlegten Chip-Abschluss in das rechte lange Eck sorgt der für die 1:0-Führung zur Pause (43.).

Die Gäste kommen dann wacher vom Pausentee. Michael Vogele vertändelt den Ball und leitet somit den Meitinger Konter mit ein. Es bedarf lediglich zwei Stationen bis die Gäste im Strafraum auftauchen und Valentin Blochum in letzter Sekunde retten kann. Bis zur letzten Viertelstunde nehmen viele Wechsel, kleine Foulspiele und Standardsituationen dem Spiel die Fahrt. In der 89. Minute wird die Heimelf dann auch noch dezimiert. Tobias Kirschner sieht die Ampelkarte. Bis zum Abpfiff des Schiedsrichters geht es nochmals heiter auf und ab, doch beide Seiten können keinen Profit mehr aus ihren Aktionen schlagen. Somit gewinnen die Schützlinge von Manuel Schmid einen umkämpften Rückrundenauftakt und kämpfen sich in der Tabelle bis auf einen Punkt an den TSV Meitingen heran.

FC Horgau: Häberl, Kirschner, Blochum, Rößle, Samouwel (86. Herr), Mayer, Blochum, Reitmeier (65. Malinic), Nagler, Vogele, Meitinger (93. Schmid).

TSV Meitingen: Schmitt, Fritsch (58. Peuser), Mahler, Berisha, Fichtner (76. Jung), Deppner, Hummel (84. Falch), Erhard (61. Winkler), Fritsch, Meir, Bobinger-

Tor: 1:0 Reitmeier (43.). - Schiedsrichter: Sensoy (Memmingen) - Zuschauer: 150. - Gelb-Rot: Kirschner (89./FCH).