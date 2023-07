Fußball

24.07.2023

FC Horgau kann Abwehrriegel nicht knacken

Das Nachsehen hatten Omar Samouwel (am Ball) und der FC Horgau beim TSV Rain II. Foto: Färber

Plus Kleeblätter kassieren 0:1-Niederlage beim TSV Rain II zum Auftakt.

Artikel anhören Shape

Mit demselben Ergebnis wie in der Vorsaison - einer knappen 0:1-Niederlage kam der FC Horgau von Auftaktspiel der Bezirksliga Nord beim TSV Rain II zurück – obwohl man viel in das Spiel investierte. Was fehlte, war die Effizienz im Abschluss.

Da mehrere Stammkräfte aufgrund Urlaub fehlten, konnten die beiden Neuzugänge von TSV Steppach, Kevin Nagler und Leon Rössle, ihr Können unter Beweis stellen. Insbesondere Rössle machte seine Sache auf der rechten Außenbahn gut. Die erste Chance entstand allerdings aus einem Kirschner-Eckball, den Kapitän Michael Vogele Richtung Kreuzeck köpfte (7.), der aber von Torwart Wilhelm entschärft wurde. Das sollte aber auch der einzige Ball im ersten Durchgang gewesen sein, der aufs Tor kam. Die anderen Angriffe blieben in der vielbeinigen Abwehr stecken oder der letzte Pass war etwas zu ungenau.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .