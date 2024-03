Kreisklassisten schnüren wieder die Schuhe

Plus Viele Nachholspiele, wenig neue Gesichter. Alle Zu- und Abgänge der Kreisklassisten auf einen Blick

16 Kreisklassisten aus dem Verbreitungsgebiet unserer Redaktion gehen wieder auf Punktejagd. Zunächst einmal mit Nachholspielen. Mit einem neuen Trainer versucht sich der SV Grün-Weiß Baiershofen, der Dominik Bröll verpflichtet hat, der vom SV Thierhaupten kommt. Dort gibt nun Christian Ullmann (zuletzt FC Langweid) die Kommandos.

Aufsteiger SC Biberbach steht an der Spitze der Kreisklasse Nordwest, wird jedoch vom immer noch ungeschlagenen TSV Leitershofen verfolgt. Als Tabellenführer der Kreisklasse Nord 2 startet der SV Ehingen/Ortlf. in die Restsaison.