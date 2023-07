Fußball

18.07.2023

Lokalderbys locken Zuschauer in Scharen an

Die Kapitäne beim Brauer-Cup in Altenmünster bei der Siegerehrung. Von links Jürgen Velioniskis (SG Zusamzell/Reutern), Sebastian Kaifer (SC Altenmünster), Gabriel Streil (Grün-Weiß Baiershofen), Klaus Kaifer (2. Bürgermeister) und Kilian Vermeulen (TSV Welden). Foto: Herdin

Plus Kreisligist SC Altenmünster gewinnt vor 600 Zuschauenden den Fußball-Brauer-Cup.

Vor gut 600 Zuschauern wurde im Rahmen des 75-jährigen Vereinsjubiläums beim SC Altenmünster der Fußball-Brauer-Cup ausgetragen. Vor allem der SV Grün-Weiß Baiershofen brachte eine große Fangemeinde mit. Für den Kreisklassisten reichte es am Ende zu Rang drei, der Turniersieg ging einmal mehr an den gastgebenden SC Altenmünster, der im Finale den TSV Welden im Elfmeterschießen bezwang. Als Prügelknabe musste die SG Zusamzell/Reutern herhalten, die in zwei Spielen insgesamt zwölf Gegentreffer kassierte und keinen eigenen Torerfolg bejubeln konnte.

Grün-Weiß Baiershofen - TSV Welden 0:2. Die Entscheidung fiel erst mit dem Schlusspfiff (die Spielzeit aller Begegnungen betrug 1 x 45 Minuten), als TSV-Neuzugang Benjamin Haase zum 2:0 für Welden traf. Durch Fabian Ecker war der Favorit nach drei Minuten früh in Führung gegangen. Die Baiershofer Bemühungen, wenigstens noch den Ausgleich zu erzielen, wurden nicht belohnt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

