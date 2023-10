Ein Königreich für einen Torjäger

Plus SC Altenmünster sucht vergeblich einen Knipser, die SpVgg Deuringen hat einen.

Marco Karnstedt (SpVgg Deuringen)

Die SpVgg Deuringen hatte mit dem Tabellenletzten TSV Neusäß II allergrößte Mühe. Nach torloser erster Halbzeit dauerte es bis zur 54. Minute, ehe Marco Karnstedt auf den Plan trat. Mit einem lupenreinen Hattrick zum 3:0 sorgte der 30-Jährige dafür, dass die Aufstiegsambitionen der SpVgg keinen Dämpfer erhielten. Seit 2019 spielt der gebürtige Rheinländer für den A-Klassisten aus dem Stadtberger Ortsteil. In dieser Saison hat der Schalke-Fan, der aus Koblenz nach Augsburg gezogen ist, allerdings bislang erst sieben der zehn Spiele mitgemacht. Mit insgesamt fünf Toren ist er auf einem guten weg, seine Quoten aus den Vorjahren (7 beziehungsweise 8) zu übertreffen.