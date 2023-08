Fußball

Später Schock nach Aufholjagd: Thierhaupten unterliegt Ustersbach

Plus Der SV Thierhaupten holt gegen den TSV Ustersbach ein 0:2-Pausenrückstand auf und verliert nach einem Gegentor in der Nachspielzeit noch 2:3.

Von Bernd Reiser

Ein Spiel dauert 90 Minuten – mit Trinkpausen oft auch etwas länger. Fünf Minuten wurden in der Partie der Kreisklasse Nordwest des SV Thierhaupten gegen den TSV Ustersbach nachgespielt – und in der letzten davon erzielten die aus der Kreisklasse Süd umgruppierten Gäste den 3.2-Siegtreffer.

Bei Temperaturen jenseits der 35 Grad entwickelte sich trotz der Hitze ein ansehnliches Fußballspiel. Die Gäste aus Ustersbach wirkten von Beginn an entschlossener, doch für den ersten Kracher der Partie sorgten die Hausherren, als der neue Spielertrainer Dominik Bröll in der 11. Minute eine Hereingabe an die Unterkante der Latte donnerte, von wo aus das Leder auf die Torlinie prallte und von dort in die Hände von Keeper Dominik Mairhörmann. Der Ball schien klar hinter der Linie gewesen zu sein, doch der Schiedsrichter verweigerte dem Treffer die Anerkennung.

