Spitzenteams geben sich keine Blöße

Plus Der TSV Lützelburg und der SV Erlingen sind in der A-Klasse Nordwest weiterhin ohne Verlustpunkt.

Der TSV Lützelburg marschiert weiter verlustpunktfrei an der Tabellenspitze. Auch beim SV Wörleschwang setzte sich der Kreisklassen-Absteiger mit 4:0 durch. Ins Verfolgerfeld hat sich der TSV Gersthofen II mit einem 6:0-Erfolg gegen den TSV Diedorf II eingereiht.